Eliminan artículo de la reforma electoral que prohibía hablar mal de los políticos

A woman casts her vote at a polling station during regional elections in Bogota, Colombia on October 27, 2019. - Colombians choose their local authorities on Sunday after a campaign with multiple episodes of violence, without the traditional parties in a leading role and with the former FARC guerrilla competing during democratic elections for the second time. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

El proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral en Colombia sigue avanzando en la Cámara de Representantes. En su más reciente debate de este jueves 10 de diciembre, se cayó un artículo que pretendía prohibir hablar mal de los políticos al considerar que esto es violencia política en la propaganda electoral, por atentar contra la libertad de expresión.

El representante Mauricio Toro dio a conocer la decisión a través de su cuenta de Twitter. “Avanza el debate y hemos logrado eliminar el artículo que pretendía prohibir hablar mal de los políticos. No podemos permitir que articulitos así limiten la libre expresión y los derechos de todos los ciudadanos” , escribió el congresista del partido Alianza Verde.

El artículo 107 establecía en este proyecto que cursa por el legislativo:

“Se entiende la violencia política en propaganda electoral como toda acción que pretenda generar afectaciones contra los derechos a la honra, honor, buen nombre, a la intimidad personal, familiar, y a la imagen y la dignidad de las personas que participan en cualquier etapa del proceso político-electoral”.

Así mismo, se incluyó el polémico texto: “cualquier tipo de amenaza contra la integridad física de los candidatos y la difusión de noticias falsas o injuriosas, así como contra el buen nombre y la reputación de los partidos y los movimientos políticos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales y demás organizaciones políticas, que sea difundida a través de medios de propaganda o publicidad regulados en el presente código” .

Según el congresista Toro, este último apartado fue una “genialidad colectiva del Registrador, la ministra del Interior Alicia Arango y los ponentes en primer debate”.

El registrador Alexander Vega fue el encargado de diseñar el nuevo Código Electoral, que de aprobarse empezaría su implementación en las próximas elecciones de 2022.

El pasado 2 de diciembre, la activista política Catherine Juvinao denunció a través de su cuenta de Twitter este mismo artículo. “A ver, señor registrador Alex Vega: usted está muy confundido y perdido con sus funciones y alcances. La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal con protección reforzada. Usted y su adefesio no están por encima de nada de eso”.

Además, la norma dicta que quien incumpla las reglas sobre publicidad y propaganda electoral será investigado y sancionado por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011 yen el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 o normas que los modifiquen, adicionen o complementen.

Sobre esta reforma electoral, el presidente Iván Duque elogió la gestión de la Registraduría Nacional y expresó su apoyo al propuesto Código Electoral.

Duque aceptó que los proyectos con esa profundidad suelen ser complejos. “Hoy debemos decir que la propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma, ha sido enriquecida, se han recibido múltiples aportes, se han retirado aspectos y el debate todavía no ha concluido. Faltan todavía debates importantes y donde habrá quienes estén de acuerdo o no con algunos temas: quienes tendrán reparos con algunas funciones o algunos aspectos de la territorialidad; sobre los modelos posibles de articulación entre la tecnología y la presencialidad, es normal, es un debate recurrente en América Latina”, expresó.