Grave denuncia sobre supuesto pacto entre grupos armados y el Ejército en el Cauca

El representante a la Cámara por el Partido de la U, John Jairo Cárdenas, advirtió este martes luego de sostener una reunión con la comunidad del municipio de Argelia, en el departamento suroccidental de Cauca, que el Ejército Nacional presuntamente habría hecho un pacto de no agresión con grupos armados del territorio.

Así lo aseguró el representante Cárdenas, miembro de la Comisión de Acusaciones, quien indicó que la población de Argelia, al occidente de este departamento, le contó que la Fuerza Pública y los grupos ilegales “fluyen y circulan por su propio lado y se respetan mutuamente”.

“En Argelia parece existir un pacto de no agresión entre la Fuerza Pública y los distintos grupos armados. Lo que me afirma la gente es que el Ejército no realiza ninguna acción ofensiva contra ninguno de estos grupos” , aseguró el congresista.

Asimismo, alertó que mientras no se presentan combates y enfrentamientos entre los grupos armados que operan la zona y las tropas del Ejército continúan las “matanzas y masacres de manera continua” contra la población civil.

Según contó el representante, la comunidad le informó que han asesinado cerca de 300 civiles hasta la fecha en acciones “fatídicas” cometidas por estos grupos ilegales.

“Y mientras se producen las masacres no hay noticias de un solo enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las organizaciones criminales”, puntualizó.

A su vez, afirmó que el modo de operar de estas organizaciones es controlar el territorio y para poder lograrlo necesitan el control de la población mediante el ejercicio del terror en una lógica macabra.

Esto con la intención de que los que desean enfrentarlos se tengan que ir desplazados y los que se queden se “sometan” y se “reduzcan” a los mandatos de las organizaciones criminales.

“Esta es la vieja estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia, la vieja estrategia de Carlos Castaño, de Mancuso y de todo el paramilitarismo, y esa estrategia la están replicando”.

Violencia en el Cauca

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) el Cauca es el segundo departamento en país con mayor número de masacres registradas con 13, solo por debajo de Antioquia que contabiliza 18 matanzas al 5 de diciembre.

A su vez, el Cauca ha sido uno de los territorios más golpeados por los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que según cifras de Indepaz se registran 90 homicidios de los 280 contabilizados en todo el país.

El sábado 5 de diciembre, se reportó el asesinato de tres líderes sociales y miembros de la comunidad indígena en este departamento, así como una masacre que dejó, al parecer, entre cuatro y seis víctimas mortales.

