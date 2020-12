Valle del Cauca tuvo nueve quemados por pólvora; Cartagena da ejemplo sin lesionados

Con la noche de velitas inició la navidad en Colombia y como es costumbre durante esta fecha de fiestas, lo números de quemados y lesionados con pólvora empieza a aparecer. El Valle de Cauca al menos nueve personas terminaron quemadas, mientras que en Cartagena las autoridades no reportaron lesionados.

La Secretaría de Salud del departamento del Valle de Cauca reportó este 8 de diciembre cinco quemados en la ciudad de Cali, dos en Yumbo; uno, en Tuluá, y el otro, en Palmira.

El Tiempo recoge que el Hospital Universitario del Valle recibió tres personas con quemaduras leves, entre las que se encuentra un niño. El menor tiene afectaciones en uno de sus ojos.

El médico Jhon Sandoval, coordinador del área de Urgencias del HUV, le dijo al diario que el niño llegó a la capital del Valle del Cauca procedente de Buga. Y la lesión “aparentemente, fue por un farol”, dijo el médico.

Los otros lesionados son dos adultos, uno de 34 años y el segundo, de 46 y tienen quemaduras en las extremidades superiores. Uno de los adultos viene de Corinto, en el norte del Cauca. El otro es originario de Cali. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán sostuvo a El Tiempo que en los primeros cinco días de diciembre hubo cinco quemados más y pidió que las personas tengas todas las medidas de seguridad para no aumentar las cifras de quemados.

Este año no vamos a poder hacer lo que hacemos todos los años, estamos a pocos días de terminar un año muy duro, de muchas dificultades y no podemos aumentarlas, porque hemos sido ejemplo a nivel nacional, hemos logrado conservar las medidas, y por eso les pido vivir diciembre con todas las medidas. Así, luego no tendremos que lamentar más niños quemados.