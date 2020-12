La enorme inyección de capital que recibió Millonarios y que el club usará para fichar en 2021

Vista de jugadores de Millonarios. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Este domingo 6 de diciembre se conoció que el club bogotano de los Millonarios recibió un a inyección de capital muy importante por parte de los accionistas mayoritarios y que será destinada “para capital de trabajo”.

La sociedad Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A., por medio de la sección de información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia comunicó que “el viernes, 4 de diciembre de 2020, recibió la suma de un millón de dólares a título de mutuo acuerdo de su accionista mayoritario Blas de Leso Inversiones SL”.

Este capital deberá ser usado para tener una nómina competitiva de cara a la próxima temporada del 2021, luego de regulares presentaciones que lo dejaron por fuera de todas las competencias importantes que disputaba el equipo capitalino.

El monto equivale a $3.467 millones de acuerdo a la TRM que quedó vigente el pasado 4 de diciembre, la cual se fijó en $3.467,49 por dólar. El plazo del mencionado mutuo se extiende por un periodo de seis meses e implica el reconocimiento de intereses remuneratorios a una tasa del DTF+2.

Millonarios se encuentra jugando la Liguilla de eliminados, la cual otorgará un cupo al repechaje, contra Cali, por un cupo a la Copa Suramericana.

‘Millonarios 2021’

Millonarios está delineando su proyecto deportivo para el próximo año, mientras compite en la Liguilla de eliminados, donde inició su participación con pie derecho al golear 5-2 a Once Caldas, en la primera jornada. Esta semana se conoció que, Elíser Quiñonez, Felipe Banguero y Ayron del Valle no seguirán en la institución, como dieron a conocer el VBar Caracol, Gol Caracol y periodistas que cubren al ‘albiazul’.

“Felipe Banguero recibió la carta de no renovación en Millonarios, por lo que su contrato no se prorrogará automáticamente. De no suceder nada nuevo, será jugador libre a partir de enero ”, escribió el comunicador Julián Capera, a través de su cuenta de Twitter. El lateral izquierdo dejará la institución, luego de cuatro años.

Su caso es similar al de Quiñones, quien arribó a la capital del país para la temporada 2017. El futbolista de 32 años superó la línea de los 100 partidos vistiendo los colores del cuadro ‘embajador’ y la cosecha de diez goles, uno de los más gritados por la afición fue el que le marcó al Deportivo Cali, en la presente edición de la Copa Sudamericana, que llevó la serie de dieciseisavos de final a la definición de lanzamientos desde el punto penal.

A la lista de salidas se sumó Ayron del Valle, con un registro de más de 50 anotaciones con el club y ganador del botín de oro en dos oportunidades, premio al máximo anotador del rentado local. El ariete infló la red por última vez en la goleada de Millonarios sobre Alianza Petrolera, por 6-1, en la fecha 20 del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor en curso; ese día firmó un triplete.

Los tres futbolistas fueron campeones con el ‘albiazul’ en dos oportunidades, conquistaron la Liga Águila, en 2017, y la Superliga, en 2018. En los dos títulos estuvo presente Jhon Duque, jugador que también confirmó su salida del equipo, un par de semanas atrás, para jugar en el Atlético San Luis, del balompié de México.

De los posibles refuerzos de peso, el pasado 4 de diciembre, el periodista Javier Hernández Bonnet aseguró que el club capitalino está buscando un extremo y por eso estaría negociando con Fredy Guarín, ex Vasco da Gama y quien brillo en el mundial de Brasil 2014 con la Selección Colombia dirigida en ese momento por Pékerman.

Aunque se habla también de la llegada de Fernando Uribe al equipo dirigido por Alberto Gamero, la dirección ya lo habría descartado, pues preferirían al Guarín.

También se conoció que hay interés de Millonarios para traer a Marco Pérez, delantero del Deportes Tolima y que actualmente juega en el Al Raed, de Arabia Saudita.

Le puede interesar

“Si sacan a un jugador que diga que lo he puteado, me retiro del fútbol”: Jorge Luis Pinto no se guardó nada sobre su temperamento y sobre su nombre para la Selección

Punto final en la carrera de Jackson Martínez: así fueron los 16 años de ‘Cha Cha Cha’ en el fútbol profesional