“Para nadie es un secreto que soy de derecha”: el actor Jorge Cárdenas habló de su nuevo papel, el de opinador político

Archivo particular

El actor colombiano Jorge Cárdenas habló este sábado en el programa La Red sobre su vida luego de que se lanzara a las redes sociales a dar su opinión sobre la política nacional.

“Twitter claramente es una red más de izquierda que de derecha y para nadie es un secreto que soy de derecha” , señaló el actor en la entrevista.

Así mismo, dijo que desconoce muchas de las críticas y comentarios ofensivos que le hacen porque silencia a los usuarios que salen con ese tipo de comportamientos.

“Yo no conozco casi los comentarios porque a mucha gente que insulta y agrede la tengo silenciada o bloqueada. Su objetivo, que es atacarme, no lo consiguen porque no los leo”, dijo.

Cárdenas dijo que la libertad de expresión es un derecho que no entiende por “para muchos está dirigido solo si comparte mí mismo pensamiento”. Y agregó: “Si alguien piensa diferente a mí entonces la libertad de expresión la tomo para mí y la uso para ofender, atacar, agredir, amenazar. Hay mucha gente que no piensa como yo y me escribe con argumentos y no las bloqueo ni las silencio, al contrario, las leo y a veces entablamos un tipo de conservación”.

Sobre los rumores de que supuestamente llegaría a columnista de Revista Semana, el también cantante lo desmintió todo.

“Salud Hernández me invitó a hablar sobre la opinión de las elecciones en Estado Unidos y el triunfo de Biden. No lo vi como si me hubieran invitado de columnista porque no tengo la preparación para hacerlo ni tengo el tiempo para dedicarme a eso”, aclaró. Dijo que Semana no lo contrató y que por participar en ese programa no le pagaron.

De hecho la misma Salud Hernández-Mora escribió en su momento: “No es cierto lo que publica Las 2 Orillas. Jorge Cárdenas participó en un programa que dirijo, Revista Semana no lo ha fichado. Y acerté porque hablamos del matoneo en redes y él es víctima de ser actor de derecha. Eso no se perdona”.

Sobre si se lanzará al ruedo político en un futuro no muy lejano, Jorge Cárdenas enfatizó en que no se siente preparado para asumir esa vida.

“Todos los seres humanos somos animales políticos, pero hay quienes tienen el cuero para hacer política y hay otros como yo que no lo tenemos”, puntualizó.

Sobre qué piensa su esposa la actriz Ana Lucía Domínguez, dijo: “siempre me apoya, de hecho es parte de lo bonito de nuestra relación. Ella tiene su propia opinión ella piensa muy similar a mí pero tiene opiniones que se pueden encontrar con la mía”.

Jorge Cárdenas es un actor y músico colombiano. Está casado con la también actriz Ana Lucía Domínguez y es reconocido por participar recientemente en producciones como ‘La ley del corazón’ y en los años 90 en ‘Las Juanas’.

En los últimos años se ha inmiscuido públicamente a través de sus redes sociales en la política nacional. Varios usuarios lo consideran un activista del uribismo y en varios medios de comunicación ha atacado a la ideología de izquierda y a líderes políticos como Gustavo Petro.