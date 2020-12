En Soacha aparecen perros muertos y nadie sabe por qué: habitantes denuncian al menos 40 palizas y envenenamientos

Foto: Fiscalía

En el barrio El Limonar del municipio de Soacha, al sur de la capital de Colombia, varios ciudadanos han denunciado a las autoridades y medios de comunicación que desde el 25 de noviembre están apareciendo perros muertos en las calles del lugar. Según los habitantes del barrio algunos perros murieron por golpes contundentes, mientras que a otros los han envenenado.

El 25 de noviembre aparecieron los primeros perros muertos en El Limonar. Rosa Cárdenas, habitante del barrio, contó a El Tiempo que en esa fecha a los animales “los mataron a palo; otros fueron envenenados; e, incluso, hay quienes denuncian que les botaron veneno a los perros que estaban en las terrazas, dentro de las casas de sus dueños, para matarlos”.

La situación se hizo más preocupante para los vecinos cuando el 26 de noviembre aparecieron siete perros muertos más, así lo retrató Cárdenas a La FM. “Durante el transcurso de los días tuvimos la muerte de unos 30 perros o más, todos en unas circunstancias de golpes o envenenados”, contó a la emisora.

Hasta este sábado, la comunidad cuenta cerca de 40 perros muertos sin saber a ciencia cierta qué está pasando. Sin embargo, cuentan que en la última semana hay más presencia de las autoridades y medios de comunicación en el lugar, después de que hicieran las denuncias respectivas, razón por la que no han aparecido más animales muertos en esta semana, pero la preocupación por la incertidumbre continúa.

Cárdenas comentó a El Tiempo que las autoridades, a pesar de que hacen presencia en el lugar de los hechos, no ayudan mucho más: “El 26 de noviembre alertamos a unos patrulleros. Los llevamos hasta donde estaban los perritos muertos y pedimos ayuda. Nos respondieron que, como no había certeza de quién lo había hecho era muy difícil actuar”.

Lo que ha hecho que la situación avance y ya la Fiscalía esté al tanto de la información, según los habitantes de El Limonar, son las denuncias que han hecho en redes sociales. La indignación por la muerte de los perros a manos de delincuentes, que por ahora siguen libres, hizo que la denuncia empezara a viralizarse.

#Gelma de #Fiscalía y @ProteccionPonal adelantan labores investigativas para esclarecer la muerte de varios perros en el barrio El Limonar, de Soacha #Cundinamarca.



Denuncia ciudadana es clave para judicializar a los responsables de este tipo de hechos. pic.twitter.com/qrgNkQ2NMI — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 5, 2020

Según los vecinos, El Limonar es un barrio en el que extraños suelen dejar abandonados a sus perros ya que es bastante alejado del centro del municipio y avenidas principales. “No sé por qué pasó esto. Con qué fin lo hicieron. Si fue por maldad o para robar luego las casas. Un día nos aparecieron hasta siete perros muertos en una sola cuadra”, denunció Rosa Cárdenas al medio impreso.

En las casas del barrio se están cuidando a los perritos callejeros, pues los vecinos no están tranquilos con la situación, pero teniendo en cuenta que el veneno lo han hecho llegar a las terrazas de los hogares, según creen los habitantes, aunque ellos alojen a los animales en sus casas estos siguen en peligro. Los soachunos también se han encargado de enterrar a los animales muertos en los lotes vacíos de la zona.

Además, considerando la forma en la que los vecinos creen que se han envenenado los perros, con comida lanzada a las terrazas, no solo la vida de los animales es la que preocupa a Rosa Cárdenas y demás denunciantes, “así como envenenaron a los animales y les tiraron comida, de pronto algún niño pueda recoger eso y lo pueda consumir . Aquí no tenemos agua potable, es de un nacedero y pues se maneja por manguera. El tanque no tiene tapa y es muy peligroso”, dijo Cárdenas a La FM.

Estas son algunas de las imágenes que los habitantes de El Limonar han compartido en redes sociales para denunciar el caso.

La emisora se contactó con la Policía municipal y les aseguraron que conocieron los hechos por redes sociales y que la investigación avanza junto al Gelma de la Fiscalía.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Constructores de Hidroituango se pronuncian ante imputaciones de la Contraloría

Así se vivió uno de los episodios más oscuros de Bogotá: 34 años de la masacre de Pozzetto