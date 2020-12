El general Atehortúa dilata las audiencias sobre corrupción ante la Procuraduría

General Óscar Atehortúa. / AFP

El juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación sobre el general Óscar Atehortúa sigue dilatándose. Esta vez, a causa de la ausencia del coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez, quien, de acuerdo con Blu Radio, envió un escrito firmado por su abogado excusándose por no poder acudir a declarar personalmente

Martínez estaba programado para hablar en favor de Atehortúa en la tarde de hoy y se desconocen los motivos por los que no pudo asistir. Sin embargo, el Ministerio Público reprogramó su audiencia para el próximo sábado 5 de diciembre.

La entidad incluso dispuso las condiciones para que fuera el abogado defensor quien se encargara de representar al coronel, pero, nuevamente, el juicio disciplinario se encontró con un bache, esta vez a causa del propio director de la Policía.

De acuerdo con la emisora, Atehortúa se excusó diciendo que este sábado no podrá presentarse a la audiencia pues debe asistir a un consejo de seguridad fuera de Bogotá. Ante la situación, el procurador encargado del caso no tuvo más remedio que recordarle al oficial que “o usted cumple sus funciones como director de la Policía, o se defiende en este proceso”.

El intercambio continuó con el general manifestando que, si bien tiene toda la disposición para colaborar con el proceso y asistir a las diferentes citaciones, como director general de la Policía Nacional de Colombia, no es él quien determina su agenda, sino la actualidad del orden público en el país.

La agenda de Atehortúa, sin embargo, no escapa del hecho de que es importante para la Procuraduría el poder escuchar lo más pronto posible los 14 testimonios restantes que, además, son a favor del propio general.

Así las cosas, explican desde Blu, al organismo no le quedó más remedio que citar a diligencia la próxima semana en tres días distintos. Ante el cronograma, y por tercera vez en un mismo encuentro, Atehortúa y su defensa, a cargo de Marco Antonio Velilla, se negaron.

Al parecer, para el defensor, no es necesario “el afán” del Ministerio Público por avanzar tan rápido en el juicio disciplinario. No obstante, el procurador le recordó que dicho proceso, normalmente, dura dos semanas, mientras que, en contraste, el del oficial está activo desde febrero de este año, por lo que será necesario concentrar lo que resta de audiencias en una sola semana.

De esta manera, y tras la acalorada conversación, se determinó que los próximos encuentros se darán a lo largo de lunes, jueves y sábado de la próxima semana. Con ellos se pretende escuchar los testimonios de ingenieros y contratistas que han tenido vinculación con la Policía.

El conflicto

No es la primera vez que el general Atehortúa protagoniza titulares esta semana. Ya lo había hecho el pasado martes c uando el mayor general William René Salamanca declaró, también ante el Ministerio Público, que no hay un complot en contra del primero.

Esto después de que el director de la Policía enviara al inspector a un periodo de vacaciones de 400 días aparentemente para interferir en la investigación que se le adelanta por el caso de las casas fiscales CENOP en el municipio de San Luís, Tolima.

Sobre el caso, Salamanca declaró que las obras tenían “problemas de acceso, manifestaban problemas con las plantas de tratamiento de aguas residuales, problemas de mantenimiento y la piscina del comandante no funcionaba”.

Atehortúa está, también, siendo investigado por el mismo caso de corrupción por la Fiscalía , ante la cual compareció el pasado lunes. Allí, la Fiscalía 4 delegada ante la Corte Suprema de Justicia le indago por temas de extralimitación y tráfico de influencias que habrían terminado en detrimento de $5.364 millones.

