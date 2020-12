Sergio Fajardo se defiende de la imputación que le hizo la Contraloría por Hidroituango

Cortesía

Este jueves la Contraloría General de la Nación imputó a 28 personas como presuntos responsables en el caso de Hidroituango. En la lista está el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, cuando el megaproyecto se formaba.

Horas después de que el ente de control revelara los nombres de los investigados, Fajardo publicó un comunicado de prensa en el que se defiende y asegura que responderá por todas sus actuaciones .

“La Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, investigar. Y yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho, responder por todas y cada una de mis actuaciones. Sobre este tema di una versión libre hace unos meses y hoy doy una explicación”, señaló Fajardo.

En cuatro puntos el político expuso su primera defensa pública de lo que pasó con la megaobra:

“1. ¿Por qué me vinculan? La Contraloría me vincula a la investigación para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegué ante la junta directiva de Hidroeléctrica Ituango durante mi administración en el departamento de Antioquia entre los años 2012- 2015.

2. ¿Cómo participamos en el proyecto de Hidroituango? En la junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango participaron varios funcionarios de nuestro gobierno, teniendo en cuenta su formación, trayectoria, experiencia y honestidad. Ese equipo tomó las mejores decisiones posibles basado en la información suministrada a la junta de Hidroituango. Para realizar el control y seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, a fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones, no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM.

3. ¿Qué labor realizó la junta de Hidroituango? Desde 2011 EPM asumió el contrato de construcción, mantenimiento y operación (BOOMT) de la Hidroeléctrica Ituango. A partir de esta decisión, la junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que eso correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación.

4. Conclusión. Siempre hemos respondido por nuestras actuaciones y lo seguiremos haciendo. He participado en la vida pública defendiendo que la transparencia debería ser la base de una transformación política. No sobra mencionar que este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren.”

Otros imputados responden

Al igual que Fajardo, otros implicados en este escándalo reaccionaron a la imputación que les hizo la Contraloría. Es el caso de Luis Alfredo Ramos Botero (gobernador de Antioquia 2008-2011), quien dijo que ha estado listo a responder, con claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría “precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra. Espero que Hidroituango empiece a generar energía muy pronto y alcanzar así mayor progreso para Antioquia y Colombia”.

Federico Restrepo Posada, gerente de EPM 2008-2011, dijo: “Es importante resaltar que esta imputación de cargos no es una sentencia, una decisión definitiva o una declaración de culpabilidad. Tan solo se trata de una decisión preliminar en el avance de una investigación sobre las decisiones administrativas que tomé como gerente de EPM y que estoy seguro, fueron transparentes, de buena fe, apegadas a la ley y orientadas a generar los mejores resultados para la compañía y para el país”.

Por su parte Juan Esteban Calle, gerente de EPM 2012-2015, le dijo a El Colombiano que se siente “totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente de EPM, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción, por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la Ley” .