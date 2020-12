Los casos de COVID-19 siguen en aumento: este 3 de diciembre se registraron 9.233 nuevos contagiados

El Ministerio de Salud reportó, este 3 de diciembre, 9.233 casos nuevos de coronavirus en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 57.621 pruebas, de las cuales 32.066 son PCR y 25.555 son antígenos.

El reporte también señala que el número de fallecidos es de 188 . Este jueves, el país alcanza un total de 37.305 muertos desde que llegó el virus a territorio nacional.

Colombia llegó a 1′334.322 contagiados de los cuales 69.763 son casos activos y 1′233.115 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a los contagios de covid-19 por ciudades y departamentos del país, Bogotá y Antioquia siguen llevando la delantera.

Hay 1.882 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Colombia volverá a exigir prueba PCR negativa a viajeros

Después de semanas de debate, es definitivo: el Ministerio de Salud (MinSalud) debe exigir pruebas PCR negativas a los viajeros provenientes del exterior. La decisión fue ratificada, este jueves 3 de diciembre, por el juez Giovanni Humberto Legro, del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, que dio un plazo de cuatro días a las autoridades de salud para su cumplimiento.

El juez emitió el fallo el 26 de noviembre, después de una tutela interpuesta por el abogado Alberto Elías González Mebara. Pero para MinSalud, la decisión no fue clara y pidió resolver algunas inquietudes planteadas. “El fallo de tutela no está aún en firme. Este lunes a las cuatro de la tarde hice una solicitud de aclaración al señor juez con unas preguntas que me parecieron muy importantes”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruíz, al iniciar la semana.

Legro volvió a pronunciarse para responder las inquietudes de la entidad y especificó que la prueba sí debe exigirse, al menos hasta que se den tres condiciones principales:

1. Inicie la distribución y aplicación de una vacuna segura y eficaz en el país.

2. Se controlen los brotes de covid-19 tanto en Colombia como en el país de origen del viajero.

3. El gobierno decrete la terminación de la emergencia sanitaria en el territorio nacional y se garanticen las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad en la población.

Incluso, si los viajeros son colombianos están en la obligación de presentar la prueba. La única excepción a esta exigencia aplicaría a los menores de dos años.

