Alcaldía estudia que Bogotá tenga un “día sin adultos” y ‘Divercity’ se vuelve tendencia en Twitter

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó una propuesta que puso a comentar a varios ciudadanos en Twitter sobre un día en el que no hayan adultos en la capital del país.

“Bogotá tiene día sin carro, por ejemplo, queremos hacer un día sin adultos, un día en el que la ciudad lo manejen los niños y las niñas, a mí me parece una idea extraordinaria y estamos trabajando en eso”, dijo la mandataria.

López aseguró que con la iniciativa buscará promover acciones educativas en la que los adultos sean quienes aprenden de los niños, mediante algunas actividades.

Su propuesta, explicó, busca que los adultos logren adaptarse a nuevas formas de ver la ciudad a través de los menores de edad, que se han visto altamente relacionados con la tecnología debido a las necesidades generadas por el aislamiento derivado de la pandemia.

“Gracias por haberse tomado el trabajo de escribir más de 11 mil cartas sobre cómo se imaginaban su ciudad y por habernos concedido la oportunidad de hacer realidad sus sueños en metas de nuestro Plan de Desarrollo”, le dijo López a los niños de Bogotá.

Polémica iniciativa

El proyecto que propuso Claudia López para un “día sin adultos” generó cientos de comentarios en Twitter y ‘Divercity’, el nombre del parque temático que cerró hace unos meses en Bogotá.

“Es increíble que la ciudadanía esté enfrentando situaciones tan complejas y la alcaldesa esté pensando que anda en Divercity”; “Mejor dicho, el Día Divercity”; “Claudia López descubre Divercity”; son algunos comentarios que se encuentran en Twitter.

Claudia López inauguró un nuevo colegio para Bogotá

La alcaldesa Claudia López inauguró, este 2 de diciembre, la Institución Educativa Distrital Tabora, en compañía de la ministra de Educación, María Victoria Ángulo y la secretaria Distrital, Edna Bonilla Sebá. Es el segundo colegio que entrega el gobierno de López y que hace parte del grupo de 35 nuevas instituciones o restituidas que se entregarán durante los cuatro años de su administración, para los cuales destinó el presupuesto más alto de la historia en infraestructura educativa, con una inversión de 1.6 billones de pesos.

“Queremos que la educación esté en primer lugar, y para ello, debemos mejorar la infraestructura y dotación de nuestros colegios públicos. Este colegio logrará cumplir uno de nuestros propósitos, que es avanzar mucho más en la ley general de educación. En que nuestros colegios vayan incorporando los tres grados de pre-escolar que podamos arrancar la educación desde el ciclo de primera infancia como parte del ciclo educativo” , enfatizó la alcaldesa.

En total 1.545 estudiantes de la localidad de Engativá y sus alrededores resultarán beneficiados con estas obras de ampliación. El colegio ofrecerá los grados desde preescolar hasta 11, y a partir del año 2021 implementará la jornada única para todos sus estudiantes.

“Hoy es un día de buenas noticias para la educación. Estas son las instituciones que queremos en todo el país, espacios dignos para el aprendizaje y tenemos que trabajar por ellos. Hemos hecho una alianza con Bogotá para 17 proyectos y seguiremos construyendo con el Distrito, espacios como este y dándole buenas noticias a la capital” , dijo la ministra de Educación.

Esta institución atenderá a las niñas y niños de primera infancia de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., a los de básica secundaria entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. y la media se atenderá de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Para ello, la institución cuenta con un amplio restaurante, en el que se les brindará alimentación a todos sus estudiantes.