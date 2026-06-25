Colombia

María Fernanda Cabal estalló contra la actriz Diana Ángel luego de que la llamara “irrespetuosa”: “Atrevidos ustedes, que callan”

El enfrentamiento se produjo luego de un mensaje del presidente Gustavo Petro sobre los escrutinios que ratificaron a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

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María Fernanda Cabal y Diana Ángel protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales por las elecciones del país - crédito @dianangel01/Instagram - María Fernanda Cabal/Facebook
María Fernanda Cabal y Diana Ángel protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales por las elecciones del país - crédito @dianangel01/Instagram - María Fernanda Cabal/Facebook

La tensión política en el país no da tregua tras finalizar los escrutinios oficiales del Consejo Nacional Electoral que consagraron a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente electo de Colombia. La derrota del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obligó al actual mandatario, Gustavo Petro, a aceptar los resultados y anunciar el inicio de la transición institucional hacia el gobierno de derecha que asumirá el 7 de agosto de 2026.

Este complejo panorama detonó un fuerte enfrentamiento en la red social X entre la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y la reconocida actriz y cantante colombiana Diana Ángel. El cruce de mensajes reflejó la división que vive el país luego de una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos tiempos.

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Diana Ángel, famosa por sus papeles en producciones como Francisco el matemático y La hija del mariachi, además de su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, se cataloga como progresista; durante la contienda electoral, la artista hizo público su total respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

- crédito @dianangel01/Instagram - Reuters
La actriz Diana Ángel defendió su apoyo a la candidira de Iván Cepeda a la Presidencia de la República - crédito @dianangel01/Instagram - Reuters

El detonante del enfrentamiento entre la exsenadora y actriz

La disputa comenzó cuando el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje reconociendo el avance del proceso de escrutinio, donde afirmó de manera contundente: “Empezará el empalme y mi retirada”. La publicación buscaba dar un parte de tranquilidad y legalidad institucional ante el triunfo de la extrema derecha.

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La exsenadora María Fernanda Cabal, que es una de las principales impulsoras del ascenso de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño luego de romper con el uribismo, no tardó en reaccionar a las palabras del mandatario saliente. La lideresa respondió con una frase que encendió de inmediato las redes sociales: “Bien ido. Solo lo extrañarán los delincuentes”.

Esta afirmación provocó el rechazo inmediato de Diana Ángel, que decidió salir en defensa del gobierno saliente y del proyecto político que apoyó en las urnas, por lo que la actriz confrontó directamente a la congresista de derecha con un corto pero tajante mensaje en la misma plataforma: “Usted es muy atrevida y muy irrespetuosa”.

Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora como irrespetuosos - crédito @DianaAngel01/X
Diana Ángel reaccionó defendiendo su postura política y calificó los comentarios de la exsenadora como irrespetuosos - crédito @DianaAngel01/X

La dura respuesta de María Fernanda Cabal contra el progresismo

Las palabras de la artista despertaron la furia de María Fernanda Cabal, que no dudó en responder con un extenso y severo cuestionamiento. La exsenadora arremetió contra Diana Ángel, acusándola de no conocer la realidad del país, y sacó a relucir los principales escándalos de corrupción y orden público que debilitaron la administración de Gustavo Petro.

En su réplica, la lideresa opositora vinculó el apoyo al proyecto progresista con el accionar de los grupos armados ilegales que azotan las diferentes regiones del territorio nacional: “¿Diana sabe quiénes son atrevidos e irrespetuosos? Las FARC y el ELN que presionaron para que votaran por su candidato Cepeda. Atrevido el gobierno de su presidente Petro que con sus funcionarios se robaron más de 1,5 billones de pesos de la UNGRD. Atrevido Petro que se hizo elegir con violación de topes de campaña por más de $5.300 millones de pesos (sic)”.

El ataque de Cabal no se detuvo ahí, pues continuó al cuestionar el silencio de los artistas y defensores del Pacto Histórico frente a la crisis del sistema de salud y el aumento de la violencia en el último cuatrienio.

María Fernanda Cabal cuestionó la gestión en materia de seguridad, salud y corrupción durante el mandato de Gustavo Petro, al recalcarlo a Diana Ángel - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal cuestionó la gestión en materia de seguridad, salud y corrupción durante el mandato de Gustavo Petro, al recalcarlo a Diana Ángel - crédito @MariaFdaCabal/X

La esposa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) calificó la gestión saliente como un fracaso rotundo y atacó los nombramientos de la actual administración: “Atrevidos ustedes, que pretendían perpetuar un sistema autoritario que ha matado a más de 2.500 pacientes por falta de medicamentos”.

“Atrevidos ustedes, que callan ante las más de 1.200 víctimas de masacres en estos 4 años. Irrespetuosos ustedes los que apoyaron esta Kakistocracia donde Juliana Guerrero tenía más mérito que cualquier profesional (sic)”, sentenció la lideresa opositora en su cuenta de X.

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