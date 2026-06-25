Senegal vs. Irak: día, hora y dónde ver la tercera fecha del grupo I de la Copa del Mundo 2026

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega a su última jornada, y el grupo I tendrá un duelo definitivo entre África y Asia con dos selecciones que buscarán cerrar su participación con una victoria y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Senegal e Irak se medirán en un compromiso correspondiente a la tercera fecha del grupo I de la Copa del Mundo 2026, un encuentro que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del torneo.
El partido se jugará el viernes 26 de junio de 2026 a partir de las 3:00 p. m. hora local de Toronto, 2:00 p. m. en Colombia, en el Toronto Stadium, y se podrá seguir a través de Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports (DirecTV Sports) y DGO.
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Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Senegal
La Selección de Senegal llega a este partido con la obligación de sumar tres puntos después de sus dos primeras presentaciones en el Mundial 2026. El conjunto africano perdió en su debut ante Francia por 3-1 y posteriormente cayó frente a Noruega en un partido lleno de emociones que terminó 3-2.
El equipo dirigido por Pape Thiaw había llegado al torneo como una de las selecciones africanas con mayor expectativa por su fortaleza física, experiencia internacional y la presencia de futbolistas de recorrido en Europa, pero encontró dificultades para transformar su rendimiento en resultados positivos.
Uno de los principales temas alrededor del cuadro senegalés ha sido la situación de su portería, luego de la lesión sufrida por Edouard Mendy en el encuentro ante Noruega, una baja que encendió las alarmas dentro del plantel africano.
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Senegal en sus últimos cinco partidos:
22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Noruega 3-2 Senegal
16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Francia 3-1 Senegal
31 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Estados Unidos vs Senegal
31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Senegal 3-1 Gambia
28 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Senegal 2-0 Perú
Estos son los convocados de Senegal para el Mundial 2026
Arqueros
Yehvann Diouf
Edouard Mendy
Mory Diaw
Defensores
Kalidou Koulibaly
Moussa Niakhaté
Abdoulaye Seck
Ismail Jakobs
Krépin Diatta
El Hadji Malick Diouf
Mamadou Sarr
Antoine Mendy
Mediocampistas
Idrissa Gana
Gueye Pape
Matar Sarr
Lamine Camara
Pathé Ciss
Habib Diarra
Delanteros
Sadio Mané
Nicolas Jackson
Iliman Ndiaye
Ismaïla Sarr
Boulaye Dia
Cherif Ndiaye
Irak
Por su parte, Irak afronta el compromiso ante Senegal como una oportunidad histórica para cerrar de buena manera su regreso a una Copa del Mundo. La selección asiática también llega sin puntos después de sus derrotas ante Noruega y Francia en las primeras jornadas del grupo I.
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El cuadro dirigido por Graham Arnold ha mostrado momentos competitivos, aunque sufrió especialmente ante la potencia ofensiva de sus rivales. En su debut perdió 4-1 contra Noruega y posteriormente cayó 3-0 frente a Francia, resultados que lo dejaron obligado a buscar una victoria en la última jornada.
A pesar de los resultados, Irak mantiene la ilusión de avanzar bajo el nuevo formato del Mundial 2026, en el que los mejores terceros lugares también tendrán posibilidades de clasificar a la siguiente fase.
Irak en sus últimos cinco partidos:
22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica
- Fase de grupos:
Francia 3-0 Irak 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica
- Fase de grupos: Irak 1-4 Noruega 31 de mayo de 2026
- Amistoso internacional: Irak vs. rival por confirmar Marzo de 2026
- Eliminatorias internacionales:
- Irak con victoria en fase clasificatoria Marzo de 2026
- Eliminatorias internacionales: Irak con empate en fase clasificatoria.
Convocados de Irak para el Mundial 2026
Arqueros
Jalal Hassan
Ahmed Basil
Mohamed Hameed
Defensores
Akam Hashim
Frans Putros
Ali Adnan
Merchas Doski
Hussein Ali
Rebin Sulaka
Mediocampistas
Osama Rashid
Amjad Attwan
Ibrahim Bayesh
Zidane Iqbal
Delanteros
Aymen Hussein
Ali Jasim
Mohannad Ali
Youssef Amyn
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