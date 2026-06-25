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Senegal vs. Irak: día, hora y dónde ver la tercera fecha del grupo I de la Copa del Mundo 2026

Los equipos buscarán sumar sus primeros puntos en esta Copa del Mundo 2026, tras las derrotas que sufrieron en las primeras dos fechas, el que pierda, se irá del torneo

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Senegal e Irak se enfrentarán este 25 de junio a partir de las 9:00 p.m. - crédito EFE
Senegal e Irak se enfrentarán este 25 de junio a partir de las 9:00 p.m. - crédito EFE

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega a su última jornada, y el grupo I tendrá un duelo definitivo entre África y Asia con dos selecciones que buscarán cerrar su participación con una victoria y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Senegal e Irak se medirán en un compromiso correspondiente a la tercera fecha del grupo I de la Copa del Mundo 2026, un encuentro que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del torneo.

El partido se jugará el viernes 26 de junio de 2026 a partir de las 3:00 p. m. hora local de Toronto, 2:00 p. m. en Colombia, en el Toronto Stadium, y se podrá seguir a través de Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports (DirecTV Sports) y DGO.

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La tercera del grupo I, Senegal, se enfrentará al equipo que le puede quitar el puesto, Irak - crédito EFE
La tercera del grupo I, Senegal, se enfrentará al equipo que le puede quitar el puesto, Irak - crédito EFE

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Senegal

La Selección de Senegal llega a este partido con la obligación de sumar tres puntos después de sus dos primeras presentaciones en el Mundial 2026. El conjunto africano perdió en su debut ante Francia por 3-1 y posteriormente cayó frente a Noruega en un partido lleno de emociones que terminó 3-2.

El equipo dirigido por Pape Thiaw había llegado al torneo como una de las selecciones africanas con mayor expectativa por su fortaleza física, experiencia internacional y la presencia de futbolistas de recorrido en Europa, pero encontró dificultades para transformar su rendimiento en resultados positivos.

Uno de los principales temas alrededor del cuadro senegalés ha sido la situación de su portería, luego de la lesión sufrida por Edouard Mendy en el encuentro ante Noruega, una baja que encendió las alarmas dentro del plantel africano.

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Senegal en sus últimos cinco partidos:

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Noruega 3-2 Senegal

16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Francia 3-1 Senegal

31 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Estados Unidos vs Senegal

31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Senegal 3-1 Gambia

28 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Senegal 2-0 Perú

Estos son los convocados de Senegal para el Mundial 2026

Arqueros

Yehvann Diouf

Edouard Mendy

Mory Diaw

Defensores

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhaté

Abdoulaye Seck

Ismail Jakobs

Krépin Diatta

El Hadji Malick Diouf

Mamadou Sarr

Antoine Mendy

Mediocampistas

Idrissa Gana

Gueye Pape

Matar Sarr

Lamine Camara

Pathé Ciss

Habib Diarra

Delanteros

Sadio Mané

Nicolas Jackson

Iliman Ndiaye

Ismaïla Sarr

Boulaye Dia

Cherif Ndiaye

Él es Eduard Mendy, el arquero titular de Senegal en su partido ante Irak - crédito John Sibley/Reuters
Él es Eduard Mendy, el arquero titular de Senegal en su partido ante Irak - crédito John Sibley/Reuters

Irak

Por su parte, Irak afronta el compromiso ante Senegal como una oportunidad histórica para cerrar de buena manera su regreso a una Copa del Mundo. La selección asiática también llega sin puntos después de sus derrotas ante Noruega y Francia en las primeras jornadas del grupo I.

El cuadro dirigido por Graham Arnold ha mostrado momentos competitivos, aunque sufrió especialmente ante la potencia ofensiva de sus rivales. En su debut perdió 4-1 contra Noruega y posteriormente cayó 3-0 frente a Francia, resultados que lo dejaron obligado a buscar una victoria en la última jornada.

A pesar de los resultados, Irak mantiene la ilusión de avanzar bajo el nuevo formato del Mundial 2026, en el que los mejores terceros lugares también tendrán posibilidades de clasificar a la siguiente fase.

Irak en sus últimos cinco partidos:

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica

- Fase de grupos:

Francia 3-0 Irak 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica

- Fase de grupos: Irak 1-4 Noruega 31 de mayo de 2026

- Amistoso internacional: Irak vs. rival por confirmar Marzo de 2026

- Eliminatorias internacionales:

- Irak con victoria en fase clasificatoria Marzo de 2026

- Eliminatorias internacionales: Irak con empate en fase clasificatoria.

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, da instrucciones a los iraquíes Amir Al-Ammari, Merchas Doski, Ali Jasim y Ali Al Hamadi durante la pausa para hidratarse de la primera parte, durante el partido ante Francia - crédito Brian Snyder/Reuters
El seleccionador de Irak, Graham Arnold, da instrucciones a los iraquíes Amir Al-Ammari, Merchas Doski, Ali Jasim y Ali Al Hamadi durante la pausa para hidratarse de la primera parte, durante el partido ante Francia - crédito Brian Snyder/Reuters

Convocados de Irak para el Mundial 2026

Arqueros

Jalal Hassan

Ahmed Basil

Mohamed Hameed

Defensores

Akam Hashim

Frans Putros

Ali Adnan

Merchas Doski

Hussein Ali

Rebin Sulaka

Mediocampistas

Osama Rashid

Amjad Attwan

Ibrahim Bayesh

Zidane Iqbal

Delanteros

Aymen Hussein

Ali Jasim

Mohannad Ali

Youssef Amyn

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