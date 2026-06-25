Juventus estaría redoblando esfuerzos para contratar a Jhon Lucumí después del Mundial 2026

Jhon Lucumí es una de las opciones prioritarias de la Juventus para reforzarse de cara a la temporada 2026/27 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Jhon Lucumí es uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo en la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pese a las dudas que dejó su rendimiento en varios momentos de las eliminatorias de Conmebol y en los amistosos previos al inicio del torneo, el defensa central al servicio del Bologna de Italia viene formando un tándem eficiente con Dávinson Sánchez que ha contribuido a reforzar los rumores e informaciones relacionadas con su futuro profesional.

Desde hace varios días se dieron a conocer informaciones que vinculaban al central con pasado en Deportivo Cali y el Genk de Bélgica con dos clubes, a un año de que expire su contrato con los Rossoblù.

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El pasado 19 de junio, el italiano Alfredo Pedullà, reconocido por su información de transferencias en la Serie A, dio a conocer que Lucumí era uno de los objetivos de la Juventus y contaría con la aprobación del entrenador de los bianconeri, Luciano Spalleti.

“La conexión entre Jhon Lucumí y la Juventus es buena, ya que Spalletti aprueba plenamente al central", afirmó el comunicador. De igual modo, hizo eco del interés creciente del Bournemouth de la Premier League en hacerse con sus servicios. En ese momento manifestó que la principal traba para concretar alguna de estas posibilidades era su cláusula.

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“A poco más de un año de que expire su contrato, su valor se considera demasiado alto (cláusula de rescisión de 28 millones de euros)”, explicó, remarcando que hasta el momento el Bologna “no ha mostrado intención de hacer concesiones”. En el caso particular de la Vecchia Signora, Pedullà señaló que para garantizar un espacio al colombiano tendría que salir de alguno de sus jugadores, dejando en el aire la posibilidad de que las salidas puedan ser las del brasileño Gleison Bremer o el italiano Federico Gatti.

Juventus ofreció entre 15 y 18 millones de euros por Jhon Lucumí, pero Bologna remite a la cláusula fijada en 28 millones - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Según reportó Gianluca Di Marzio en X, Juventus ofreció entre 15 y 18 millones de euros, mientras la entidad italiana remite a la cláusula de rescisión del defensor colombiano, fijada en 28 millones. Esa diferencia económica es la que habría obligado a que desde los despachos del equipo de Turín se redoblen esfuerzos.

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En las últimas horas, Pedullà compartió una actualización sobre el estado de las negociaciones y expresó que desde el club están “presionando con fuerza” para concretar el fichaje, algo con lo que Lucumí estaría entusiasmado. No obstante, su rendimiento destacado en el Mundial podría contribuir a dificultar las negociaciones en caso de que surjan más interesados, lo que motivaría la urgencia del club para concretar el traspaso.

“La Juve quiere cerrar el trato cuanto antes y confía en llegar a un acuerdo con el Bologna respecto a la cláusula de rescisión de 28 millones de euros", comentó, insistiendo en que Gatti es una de las salidas más probables. Con todo, insistió en que “La Juve quiere que el acuerdo se concrete de todos modos”, añadiendo que pese al interés del Bournemouth, todo indica que Lucumí preferiría sumarse a las filas de la Juventus.

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Paralelamente, el periodista remarcó que el Bologna tiene interés en sumar a sus filas a Fabio Miretti, del bianconero. Aunque Sky Sports remarcó que se trataba de “dos operaciones diferentes”, esto podría ser decisivo para que ambos clubes terminen satisfechos con su mercado de fichajes. “Sin duda, hay conversaciones importantes y una excelente sintonía, por lo que las negociaciones deben concretarse”, concluyó Pedullà.

La negociación por Jhon Lucumí se desarrolla con presión por parte de la Juventus, que busca cerrar el fichaje antes de que aparezcan más interesados en vista de su desempeño en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Lucumí se afianzó en la defensa del Bologna durante la temporada 2052/26, disputando 43 partidos entre Serie A, Coppa Italia y Europa League, superando los 3.500 minutos en campo. En ese tramo también aportó un gol y una asistencia. Su contrato se extiende hasta mediados de 2027.

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