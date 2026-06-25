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Colombia vs. República Democrática del Congo se mete entre los partidos más vistos en la historia de la Tricolor

El segundo partido de la fase de grupos compite con varios encuentros de la Selección en su historia, incluyendo la final de la Copa América 2024

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Colombia superó a República Democrática del Congo con anotación de Daniel Muñoz en el segundo tiempo, y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Colombia superó a República Democrática del Congo con anotación de Daniel Muñoz en el segundo tiempo, y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El gol de Daniel Muñoz al minuto 76 del segundo tiempo le dio a la Selección Colombia una trabajada victoria por 1-0 ante la República Democrática del Congo (RDC) en el Estadio de Guadalajara, México, y selló la clasificación anticipada del equipo de Néstor Lorenzo a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fue un partido donde la Tricolor tuvo que ser paciente ante un rival que priorizó el orden defensivo y el cierre de espacios. En el primer tiempo, Colombia llegó a anotar con Muñoz, pero el tanto le fue anulado por fuera de juego, y los africanos sostuvieron su esquema táctico hasta el tramo final del complemento, cuando Muñoz recibió un pase de Juan Fernando Quintero, se abrió paso en el área y definió con la pierna izquierda ante el guardameta Lionel Mpasi, figura en los Leopardos.

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Con el triunfo, Colombia sumó seis puntos en dos fechas del Grupo K y quedó a la espera de su tercer partido, el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, para definir el liderato de la zona ante el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo.

El país entero estaba pegado a la televisión con la expectativa de saber si se aseguraría la clasificación, o se pospondría la definición ante los lusos, llevando a que la transmisión del encuentro se convirtiera en el quinto partido más visto en la historia de la televisión privada colombiana.

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Los 10 programas más vistos en la televisión colombiana el día 24 de junio 2026 - crédito @RatingColombia/X
Los 10 programas más vistos en la televisión colombiana el día 24 de junio 2026 - crédito @RatingColombia/X

Según reportó la cuenta Rating Colombia —tomando como referencia las cifras de Kantar Ibope Media—, los canales privados Caracol Televisión y Canal RCN alcanzaron un rating combinado de 33,23 puntos, equivalentes a una cifra aproximada de más de 9 millones de espectadores.

A la fecha, solo cuatro partidos de la Tricolor superan esa marca: la final de la Copa América 2024 disputada ante Argentina (36,1 puntos), los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Inglaterra (35,2 puntos), el duelo de octavos de final en Brasil 2014 ante los anfitriones (34,3 puntos) y el partido de fase de grupos en Rusia 2018 ante Polonia (33,8 puntos).

Así se dividió el rating del 23 de junio de 2026, con la Selección Colombia como protagonista

Los canales privados se disputaron la atención de los televidentes con la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Los canales privados se disputaron la atención de los televidentes con la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

En el duelo de preferencias que protagonizan los canales privados, una vez más, el cubrimiento del Gol Caracol encabezó la medición del día con 25,31 puntos, unas décimas por debajo de las alcanzadas en el debut ante Uzbekistán, que llegó a 25,73.

El segundo lugar del día fue para la emisión de Noticias Caracol de las 11:30 p. m., con 12,09 puntos, que capitalizó el flujo de audiencia tras el pitazo final con las reacciones del plantel y el cuerpo técnico. La previa del partido de Gol Caracol se situó tercera con 10,61 puntos.

En el cuarto lugar apareció la señal de Fútbol RCN, que con el partido de la Tricolor llegó a 7,92 puntos y se plantó en la cuarta ubicación. Esto marcó un incremento de casi dos puntos en el rating, tomando en cuenta los 6,14 obtenidos en el primer partido ante Uzbekistán. Además, le valió subir dos posiciones en el Top 10. Eso sí, la distancia entre ambos canales sigue siendo amplia, con el Gol Caracol triplicando en audiencia a Fútbol RCN.

El partido entre Colombia y República Democrática del Congo se metió entre los partidos más vistos en la historia de la Tricolor, en la quinta ubicación - crédito @RatingColombia/X
El partido entre Colombia y República Democrática del Congo se metió entre los partidos más vistos en la historia de la Tricolor, en la quinta ubicación - crédito @RatingColombia/X

El resto de los 10 programas más vistos tuvieron el sello de Caracol Televisión. Noticias Caracol de las 7:00 p. m. completó el top 5 con 7,73 puntos, seguido del espacio mundialista Así va la Copa Mundial (5,31 puntos), Noticias Caracol de las 12:30 p. m. (4,97 puntos), la telenovela Tormenta de Pasiones (4,42 puntos), El juego de mi destino (4,12 puntos) y la telenovela turca EFÉ (4,00 puntos).

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