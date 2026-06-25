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La Selección Colombia puede perder tres jugadores para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El técnico quiere mantener completo al equipo para la segunda ronda y tomaría precauciones en el compromiso ante Portugal

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La Selección Colombia empezó a preparar el partido contra Portugal en Miami, por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS
La Selección Colombia empezó a preparar el partido contra Portugal en Miami, por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Un día después de la victoria por 1-0 sobre la República Democrática del Congo, la Selección Colombia volvió a trabajos para alistar el partido contra Portugal, el sábado 27 de junio, en el estadio de Miami, donde cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, hay temor en la Tricolor porque puede perder tres jugadores para los dieciseisavos de final, lo que preocupa al técnico Néstor Lorenzo porque no quiere afectar la plantilla para los próximos dos compromisos, pues serán de alto nivel y necesita lo mejor de su grupo.

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Todo quedará en manos del entrenador argentino, si rota a algunos hombres para darles descanso en la tercera fecha, aunque arriesgaría el primer puesto contra Portugal, o repite la formación titular que utilizó ante la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Jugadores de Colombia en riesgo

Aunque el combinado nacional no sufre por lesiones ni futbolistas en mala condición física, como ocurrió con otros seleccionados en el Mundial 2026, sí existe una preocupación porque hay tres hombres que, en caso de jugar ante Portugal, no llegarían a la siguiente fase.

Ese es el caso de Jefferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Mojica, apercibidos por amonestación en la Copa del Mundo y en riesgo de ser suspendidos una jornada por la FIFA, debido a acumulación de tarjetas amarillas en la fase de grupos, las cuales son acumulables en las rondas finales.

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Johan Mojica completará dos partidos apercibido por la amonestación ante Uzbekistán en Ciudad de México - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Johan Mojica completará dos partidos apercibido por la amonestación ante Uzbekistán en Ciudad de México - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Tanto el volante como el defensor vieron la cartulina en el compromiso contra RD Congo en Guadalajara, mientras que el marcador de punta izquierdo la tuvo en el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México, así que, deben cuidarse en la tercera jornada para evitar la sanción.

El técnico Néstor Lorenzo evaluaría algunos cambios para evitar la suspensión de esos tres jugadores, allí consideraría al mediocampista Richard Ríos o Juan Camilo Portilla, el lateral izquierdo Déiver Machado y el central Yerry Mina, lo que también ayudaría a darles descanso.

Néstor Lorenzo aún no define si rotará la nómina de Colombia ante Portugal o volverá a contar con todos los titulares - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Néstor Lorenzo aún no define si rotará la nómina de Colombia ante Portugal o volverá a contar con todos los titulares - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El problema con esas modificaciones es que Portugal, conocida por su juego vertical y apoyarse en Cristiano Ronaldo para los balones aéreos, puede hacerle daño a la Tricolor si se enfrenta a una nómina mixta, así que el entrenador debe analizar con cuidado a quiénes va a mandar a la cancha.

Regreso a prácticas en Guadalajara

Durante la tarde del miércoles 24 de junio, la Selección Colombia realizó su entrenamiento posterior al triunfo sobre RD Congo en el estadio de Guadalajara, con miras al cierre de la fase de grupos ante Portugal y asegurar el primer puesto en el grupo K.

La práctica contó con 13 jugadores y eran los suplentes en aquel compromiso con los africanos, junto con Richard Ríos que ingresó al segundo tiempo, y el resto de la plantilla se encontraba en el hotel de concentración junto al técnico Néstor Lorenzo, el cual salió tiempo después.

La sesión contó con los futbolistas que no sumaron minutos en la segunda jornada junto a Richard Ríos, mientras el resto se encontraba en el hotel - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Infobae Colombia pudo confirmar que la nómina de la Selección Colombia no tiene ningún futbolista en el departamento médico, debido a las versiones que apuntaban a una posible molestia de Luis Javier Suárez luego del último partido, pero se encuentra en óptimas condiciones.

Desde mañana se espera que la Tricolor trabaje a ritmo normal y empiece a alistar la formación titular contra Portugal, el que será el primer partido entre ambas selecciones en toda su historia y bajo mucha expectativa por el nivel de ambos, así como el choque de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, dos recordadas estrellas del Real Madrid hace una década, y se reencontrarán en el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami ante más de 60.000 espectadores.

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