‘El caso de Dilan Cruz no fue un asesinato’, según general (r) Héctor Castro

Ya ha pasado más de un año desde la muerte de Dilan Cruz durante las protestas en contra del Gobierno de Iván Duque. El joven estudiante murió luego de que un integrante del Esmad disparara una escopeta de calibre 12, por lo que Medicina Legal declaró el deceso como “violento-homicidio”.

Pero, en entrevista con Blu Radio, el general (r) Héctor Castro, presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía, dijo que en el caso de Dilan Cruz no puede hablarse de asesinato, ni exceso de fuerza.

A mi juicio no fue un exceso de fuerza. La escopeta no es un arma de precisión. El que la disparó no la disparó contra Dilan Cruz, es un arma que se lanza de manera parabólica para disolver a las personas que están actuando en una manifestación.

Sostuvo además que, únicamente las investigaciones podrán determinar lo que pasó en el caso del estudiante.

“Hay algunos que fungen como abogados y dicen ‘eso fue un asesinato’. No, eso fue un homicidio y habría que mirar si fue culposo, porque no se previó una consecuencia nociva o de pronto un homicidio preterintencional porque fue más allá de su intención o un homicidio con causal porque concurrió otra causa”, finalizó el general (r)”.

“Dilan solo ha recibido del Estado impunidad, impunidad, impunidad”: mamá del joven estudiante asesinado

El pasado 23 de noviembre se cumplió un año del asesinato de Dilan Cruz por parte de un miembro del Esmad, quien disparó una escopeta calibre 12 que usan los uniformados para dispersar a los marchantes.

La trágica muerte conmocionó a los colombianos y trajo críticas a las actuaciones del Esmad, lo que llevó a las autoridades a cuestionarse sobre el uso de esta arma. Luego de casi un año de la partida del joven estudiante, su madre, Yenny Alejandra Medina, dio una entrevista al diario El Espectador. Allí relató lo que sintió cuando supo de la muerte de su hijo e hizo un llamado a que se haga justicia.

La mujer le narró a Cecilia Orozco Tascón que, ella no sabía que Dilan Cruz se encontraba en la marcha, pues solo sabía que había un “paro nacional y manifestaciones de estudiantes, pero no que él estaba ahí”.

Alejandra Medina le aseguró a ese medio que se enteró cuando en la cárcel la llamaron y le dijeron que su hijo había recibido un disparo.

Sentí lo que toda madre siente: angustia, desespero... Me trasladaron y llevaron al hospital. Allí lo pude ver. Me lo dejaron desfigurado.

Narró además que, cuando conoció la noticia también supo que muchas personas salieron a pedir cero impunidad por la vida de su hijo, pero que no pudo hablar ni agradecerles porque el Inpec le prohibió que hablara con la prensa.

“Hubiera querido agradecerles, pero me prohibieron tener contacto con los medios de comunicación y solo me autorizaron hablar con mi familia, con mis hijas” , dijo la dolida mujer en la entrevista.

Incluso sostuvo que, los de esa institución carcelaria le dijeron que tenía que hacer las cosas como ellos le dijeran o no le permitían ver a su hijo.

Me repetían: “La vamos a llevar; la dejamos ver a su hijo, pero no puede hablar con la prensa ni usar celulares, nada”. Yo, en las condiciones en que me encontraba, hice lo que me dijeron con tal de que me permitieran verlo. No tenía otra opción.

En la entrevista siguió narrando los trágicos momentos que vivió en el hospital, siempre acompañada por sus hijas.

En el presente, Yenny Alejandra Medina dice que debe salir a trabajar y tratar de hacer como si nada de eso hubiese pasado debido a lo duro de su situación económica.

Asegura además que las noticias falsas que salieron sobre Dilan Cruz le dolieron mucho, pues “era un estudiante como cualquier otro” y que ese día salió marchar “porque, seguramente, otros muchachos iban a ir”.

Cuando le preguntan sobre si ha tenido apoyo del Estado o de entidades privadas para llevar el proceso penal o la familia, la madre de Dilan Cruz dice que de parte de los abogados de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha sentido un gran respaldo. Pero que de parte del Estado no ha recibido nada.

Ha sido muy frustrante. Estos procesos pueden demorarse eternidades y siento que nunca la justicia va a hacer lo que corresponde. Es muy desalentador. Dilan solo ha recibido del Estado impunidad, impunidad, impunidad. Ha pasado un año y no hay una respuesta clara. Cada vez ponen más trabas y dilatan cada paso de una manera impresionante. Lo cierto es que, en lugar de tomar fuerza, uno cae en el desaliento.

Cuestionó además la actitud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y las disculpas que tuvo que dar por el uso excesivo de la fuerza de la Policía. Dijo que “Si la Corte no le hubiera insistido, no lo hace. Y lo que dijo fue contra su voluntad, a regañadientes pronunció unas palabras que sonaron falsas”.

Finalizó diciendo que sus esperanzas de justicia “están en Dios” y que “sobre la justicia humana, prefiere no decir más”.

