Cámara aprobó proyecto para el pago por horas de estacionamiento en vía pública

Tomado de Alcaldía de Cali

Este martes, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que regula las zonas de parqueo por horas en calles y bahías de todo el territorio colombiano. Lo anterior modificaría la ley que prohibe el estacionamiento en vías públicas. Esta iniciativa, que busca darle un nuevo enfoque al uso de las bahías, fue propuesta por el representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático, quien aseguró que con esta ley habrá un mejor control de las decisiones que toman las autoridades al imponer comparendos a los ciudadanos que estacionan en la vía pública.

La regulación se basa en un cobro por horas, es decir que, si un vehículo quiere estacionar en una calle, deberá pagar una tarifa, dependiendo de cuánto tiempo ocupe en el espacio. Lo anterior reglamentaria la actual prohibición que impide a los vehículos estacionarse en la vía pública.

“Lo que buscamos con este proyecto es que no se persiga al ciudadano injustamente. Que se prohíba parquear de 6:00 am a 10:00 pm, si es que es necesario, pero no las 24 horas, como actualmente sucede”, dijo el representante quien también mencionó que esta medida es implementada en otras ciudades del mundo.

Si la medida es aprobada, las autoridades deberán permitir el parqueo de vehículos en distintas calles y vías del país, lo cual será posible gracias a la debida señalización de los espacios. El proyecto ya pasó dos debates en la Cámara y ahora se discutirá en dos debates ante Senado.

Sin embargo, hasta que no se regule la ley, estacionar en las calles tiene una multa de $438.900 pesos, es decir, 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes. Además, si el vehículo es inmovilizado por las autoridades de tránsito, este será transportado a los patios los que significará otro gasto para el propietario.

La multa es impuesta al ciudadano que estacione su vehículo en andenes, zonas verdes o sobre espacio publico destinado para peatones; también se impone el comparendo a personas que estacionen en autopistas, puentes, pasos bajos, estructuras elevadas y donde aparezca la señalización de “Prohibido Parquear”.

Promoción para personas multadas

El presidente Iván Duque sancionó, el 24 de julio, la ley que le concede amnistía a quienes no hayan pagado multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito impuestas antes del 31 de mayo. Según el mandatario, millones de colombianos se beneficiarán al corte de la jornada el próximo 31 de diciembre.

Los ciudadanos que se acojan a la medida, sin necesidad de asistir a cursos pedagógicos de tránsito, recibirán el descuento del 50% del total de la deuda y el 100% de los respectivos intereses. La ley estipula que, quienes realicen el pago dentro del término previsto por la ley, contarán con un plazo de hasta un año contado a partir de la fecha del acuerdo para pagar las multas.

Pero, quienes incumplan con una cuota, perderán el beneficio y la autoridad de tránsito reportará la novedad al Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de este tipo (SIMIT). Además, la ley no cobija ni reconoce a aquellos conductores que, al momento de la infracción, estuvieran en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aseguró que hay dos facilidades de pago: por término de dos y tres meses, cuando la deuda sea superior a $321.860, y por término de más de cuatro meses y hasta un año, cuando la deuda sea superior al mismo valor. En este último caso, el deudor deberá presentar una garantía bancaria, prenda, hipoteca, codeudor o póliza expedida por una aseguradora.