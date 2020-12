Antonio Sanguino y Rafael Nieto se enfrentan por caso Santrich

Jesús Santrich aparece en nuevo video agradeciendo a la oposición. Foto: video en Twitter @carlosfmejia

Este miércoles, el senador por la Alianza Verde Antonio Sanguino y el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza se enfrentaron en un debate en Semana con Vicky Dávila sobre el caso Santrich. Sanguino dijo que no busca defender a Santrich, sino al acuerdo de paz.

La polémica continúa después de que el guerrillero publicara un video agradeciendo a varios políticos, como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Alirio Uribe, Alvaro Leyva y Roy Barreras, de quienes dijo “que tampoco se dejaron amilanar ni arrinconar por quienes pretendieron volverlos aliados de la guerrilla en propósitos de guerra”.

Los dos dirigentes políticos también se refirieron al debate que se llevó a cabo contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el pasado jueves en la Comisión Primera del Senado.

En el debate con Vicky Dávila, Sanguino empezó diciéndole a alias Jesus Santrich que no se equivocara porque no estaban defendiendo a ninguno de los que traicionaron, junto a Iván Márquez y alias El Paisa, al acuerdo de paz. “Al defender el acuerdo de paz estábamos defendiendo una Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez que no solo hizo enredar judicialmente a Santrich, sino que también comprometía judicialmente al general Óscar Naranjo”, dijo en Semana.

Nieto controvirtió el argumento del congresista, asegurando que, para él, defender el acuerdo de paz era reconocer las falencias del mismo. Sentenció que, tanto Márquez como Santrich, siguieron en el negocio de la cocaina durante el posacuerdo.

“En el debate atacan al fiscal, supuestamente defendiendo el proceso de paz, pero la única defensa que pueden hacer es pedirle a las Farc que cumplan sus obligaciones (...), como dejar toda actividad delictiva y, por supuesto, desvincularse del narcotráfico, que no hicieron”, dijo el exviceministro.

Sanguino dijo que Martínez no ha podido comprobar de dónde provienen los kilos de cocaína que, según la DEA y la Fiscalía, Santrich habría comercializado después de la firma del acuerdo. “Nestor Humberto se contradice. En una ocasión dice que fue solicitada la cooperación judicial de la DEA, pero su directora de asuntos internacionales ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) lo niega, dice que no se necesitaba esa cooperación”.

El representante también agregó que la “única prueba” que tenían contra Santrich era un video que, en el debate del jueves, el senador Gustavo Petro expuso como un montaje, por las presuntas intervenciones que se le hizo para inculpar al ahora guerrillero y desertor del proceso de paz. Nieto respondió que no solo estaba el video, sino los audios que tenía en su poder la DEA, los cuales reveló hace unas semanas El Espectador.

Sanguino se refirió a esa investigación, diciendo que, de esos 24.000 audios, solo 12 tienen algo de relevante y que tampoco terminan confirmando nada.

Nieto expresó también que la oposición en el debate de este jueves dijo que llevaría el caso ante la Corte Penal Internacional, sin embargo, para él es solo hacer ruido ya que “la CPI solo atiende crímenes contra los DD. HH y crímenes de lesa humanidad”, en los que no califica lo que, según ellos, hizo el exfiscal.

Lo que dice el Martínez Neira

Durante una entrevista con La W, el exfiscal se refirió a las dudas sobre el caso que terminó con la captura de ‘Santrich’ por narcotráfico. “Nunca se le pidió colaboración a los Estados Unidos para hacerle seguimiento a los cinco kilos de coca”, aseguró Martínez en la emisora.

Por otro lado, aseguró que las investigaciones se focalizaron en Marlon Marín Marín, sobrino de alias Iván Márquez, quién sería el encargado en señalar a los implicados.

“La primera vez que se hace referencia en estas investigaciones a alguien distinto a Marín y Gómez y se hace referencia a un ciego es el 28 de octubre de 2017. El primero de noviembre Marlon Marín pide una reunión por teléfono ‘trichi’”, aseguró el exfiscal.