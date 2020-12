Abogado de Eduardo Pulgar dice que el estado de salud del senador es delicado

Este martes la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura contra el senador del Partido de la U Eduardo Pulgar, por presunta comisión del delito de tráfico de influencias. El congresista fue detenido esta mañana por un grupo de agentes del CTI adscrito al alto tribunal, que lo abordaron en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

Horas más tarde, su abogado, Jaime Granados, informó que acataban la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“Así como ha estado al frente del proceso y ha comparecido cuando se le ha citado, de haber sido notificado de la imposición de una medida de aseguramiento, habría asistido voluntariamente a cumplirla sin necesidad de una captura” , señaló

Sin embargo, la defensa de Pulgar dijo que la decisión del alto tribunal “no fue una decisión unánime sino dividida”.

Así mismo, el apoderado del investigado se mostró en desacuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción. “No presentaremos recurso de reposición que es el único que procede. Esto, teniendo en cuenta que lo resolvería la misma Sala, por lo que consideramos que no es un recurso efectivo para defender las garantías de nuestro representado”, indicaron.

Sobre la salud del senador Eduardo Pulgar

En el comunicado, el abogado Jaime Granados señaló que solicitará que la Sala Especial de Juzgamiento efectúe un “control de legalidad” de la detención de su representado “porque estimamos que la medida que se le impuso es ilegal por no cumplir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico”.

También pidió que se valore el delicado estado de salud de Pulgar, “que lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades y se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar que no ponga en peligro su vida”.

Por último, la defensa del parlamentario detenido señaló: “Si bien no podemos referirnos a ningún detalle de los hechos o el expediente, seguiremos defendiendo las garantías Pulgar y confiamos en que pronto y de manera definitiva recuperará su libertad y quedará acreditada su inocencia” .

Investigación por presunto soborno a un juez

En julio de este año el periodista Daniel Coronell reveló que un día del año 2017 en ese entonces Eduardo Pulgar en su primer periodo como senador invitó a su casa al entonces juez municipal de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez.

La reunión se dio bajo ciertas sospechas por parte del juez que decidió grabar el encuentro. Coronell en ese primera columna reveló parte del audio en el que se escucha al senador Pulgar hacer una propuesta:

No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad... Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada.