Liberan a la madre del excongresista Luis Emilio Tovar en Arauca

Liberan a María Guillermina Bello, madre del excongresista y exalcalde de Arauca, Emilio Tovar / (Defensoría del Pueblo).

En la tarde del viernes 27 de noviembre, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de María Guillermina Bello, madre del excongresista y exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar .

El pasado 24 de noviembre desconocidos armados privaron de la libertad a la mujer de 78 años, sacándola de su vivienda a la fuerza y utilizando un vehículo Mazda 323, que luego dejaron abandonado en una trocha ubicada en inmediaciones del Río Arauca.

Bello fue abordada por dos sujetos que se la llevaron con rumbo desconocido en cercanías del río Arauca en el sector Metisaca.

El excongresista Tovar relató a Noticias Caracol cómo sucedió el rapto, en el que también se llevaron a su hermano, Manuel Alexis Tovar. “Llegaron unas personas armadas y se llevaron a mi mamá, y mi hermano se les subió al carro porque él no quiso que mi mamá se fuera sola. Es una persona muy enferma y están prácticamente acelerando la muerte de una persona de esa edad”, dijo el exmandatario.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, lo confirmó en su cuenta de Twitter:

El Defensor del Pueblo, exige la pronta liberación Alexis Bello, hijo de la señora María Guillermina y quien permanece secuestrado por un grupo ilegal desde hace tres dias. — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) November 27, 2020

Tovar, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo que debido a su trabajo, su vida siempre se ha visto expuesta a amenazas y ha estado ‘bajo la lupa de la guerrilla’ por sus posiciones políticas, sin embargo, declaró que recientemente ni él ni su familia habían recibido intimidaciones.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en donde señaló que no tenía relación alguna con el secuestro. Sin embargo, las autoridades advirtieron que en esa región también delinquen las disidencias de las Farc y aunque la antigua guerrilla no se atribuyó el plagio, las autoridades no descartaron que sean los responsables del hecho.

Tovar se mostró agradecido con la Defensoría por la ayuda brindada para asistir a su madre, aunque no deja de clamar por la liberación de su hermano:

Gracias a Dios mi mamita ya está en casa, nuestra felicidad es incompleta porque nos falta nuestro hermano Alex, pero estoy convencido que pronto estará a nuestro lado.



Les pido seguir orando por la pronta liberación de mi hermano y Francisco Alvarado. pic.twitter.com/bjD28PvquL — luis emilio tovar bello (@luisemiliotova2) November 27, 2020

Cuando se conoció el secuestro, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, anunció una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de las víctimas .

Finalmente, Tovar dijo que lamenta que estas sean las consecuencias de haber tenido un historial en la política colombiana y que utilicen a su familia para hacer daño. “Lamentable el secuestro de una señora de casi 80 años, que se encuentra muy enferma, mi hermano también está muy enfermo y es muy triste, la verdad es muy triste saber que el ejercicio político, el ejercicio del quehacer de uno vaya a tener unas consecuencias de estas connotaciones”, expresó el exfuncionario público.

Ver más:

Con supuestas ofertas laborales, comerciantes habrían sido víctimas de secuestro y extorsión en Tuluá

Exfarc contó ante la JEP cómo se ejecutó uno de los golpes más duros que sufrió el Ejército