La mayoría de colombianos no cree en partidos políticos y se reconoce de derecha, pero Gustavo Petro es hoy el favorito para 2022: encuesta de Invamer

Los candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas: Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras.

En la reciente encuesta de Invamer se le preguntó a la muestra de participantes sobre su afinidad política y partidista. Ante la pregunta de con qué partido se identifica o cree que hace parte, 21.9% de los ciudadanos respondieron que están sin partido o independientes, luego sigue el Partido Liberal con 14.7%, Centro Democrático 12%, Cambio Radical 11.4%, Partido de la U 8.4%, Alianza Verde 8.2%, Partido Conservador 6%, Polo Democrático 4.7%, Mira 3.4 %, Opción Ciudadana 1.9 %, Decentes 1.3 %, Farc 0.3 % y otros partidos 5.7 %.

Esto muestra algo muy cercano a la realidad desde que ‘los rojos’ se llevaron la mayoría de votos por una colectividad en 2019.

Frente a la pregunta de si se consideran de derecha, izquierda o centro, la derecha se impuso con un 37.4% , seguido del centro con el 25.4, sin afinidad con 22.5% y la izquierda con el 14.7%.

Hace unos días se suscitó una discusión en el país sobre si existe o no el centro político. Por su parte el senador Armando Benedetti, quien hace poco fue expulsado del partido de la U, dijo que está demostrado por teorías políticas que ese espectro no existe. “La izquierda busca que la educación sea pública, la derecha dice que no, así que es solo un ejemplo de que el centro no existe”, dijo.

Voces como Angélica Lozano, Daniel Samper Ospina y otros defendieron la postura de que este sector político sí existe y que, ahora, según encuestas, pueden ser mayoría. Por ese lado, para las elecciones de 2020, se espera que Fajardo sea la cara del movimiento, aunque también suenan personajes como Alejandro Gaviria, exministro de Salud e, incluso, Jorge Enrique Robledo que ha dicho que no considera una alianza con Gustavo Petro, quien representa generalmente el sector progresista en el país.

Encuesta Invamer

Entre otros datos, se conoció también la percepción que tienen los colombianos sobre el gobierno actual de Iván Duque y su intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022. De acuerdo con el estudio, la aprobación de Iván Duque bajó, y se situó en un 51,9%, y la mayoría de los colombianos tendrían la intención de votar por Gustavo Petro y Sergio Fajardo para que sean los nuevos mandatarios del país en dos años.

La encuesta el Invamer, explicó la encuestadora, se hizo, bajo circunstancias extremas, como una crisis económica en el país y un virus que afectó a la población mundial, entre el 19 y el 22 de noviembre de 2020 y el margen de error es del 3%.

A la pregunta de, ‘si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿Cuál es la probabilidad de que usted vote?’, los colombianos aseguraron que Gustavo Petro sería la opción predominante en su decisión para elegir al próximo presidente de la república con un 25,9%, seguido de Sergio Fajardo (20,5%), Marta Lucía Ramírez (18,7%), Juan Manuel Galán (7,2%), Humberto de la Calle (7,0%), Federico Gutiérrez (6,7%), Alejandro Char (5,5%), Carlos Holmes Trujillo (2,1%), Alejandro Gaviria (1,3%), Iván Marulanda (0,6%) y Roy Barreras (0,6%).

Adicionalmente, se evaluó la intención de voto, teniendo en cuenta solo los tres que puntean, lo cual dejó ver que la mayor intención de voto la tendrían Sergio Fajardo, con un 36,5%, Gustavo Petro (34,8%), Marta Lucía Ramírez (25,9%) y voto en blanco (2,8%).

Además de la reducción en cinco puntos porcentuales de la aprobación de Duque, también se vieron variaciones en la favorabilidad de otros personajes colombianos, según los datos recogidos por Invamer. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, tiene una percepción favorable del 48% y una desfavorable del 47%; Juan Manuel Santos, por su parte, acumula una aprobación del 43% y una desaprobación del 49%.

También se cuestionó la imagen que tienen los ciudadanos respecto a las fuerzas armadas y el proceso de paz. En la encuesta se concluyó que la opinión positiva sobre las fuerzas militares cayó en 10 puntos porcentuales y quedó finalmente en 58,3%. Algo similar ocurrió con el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC, la opinión desfavorable subió cinco puntos y quedó finalmente en 68,4%.

Para la gran mayoría de los colombianos que participaron en la encuesta, el país va por mal camino, así lo aseguró el 65,1% de los encuestados, en contraste al 19,9% de los colombianos que creen que todo va bien.

A lo anterior se une a la situación de crisis y pánico que ha generado la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19. Para el 48,2% de las personas, la situación del coronavirus en el país empeorará; un 33,3% más de ciudadanos es pesimista respecto a la cantidad de personas que todavía no se han contagiado pero que, según ellos, están próxima a hacerlo. Solo hay una pequeña parte de la población que se mantiene optimista, un 13,6% de los participantes cree que la situación está controlada en el país.

La vacuna, que servirá como antídoto para la infección que genera la covid-19, también fue un punto de quiebre en la encuesta que, asegura, que los colombianos que se vacunarían serían tan solo un 57% en contra de un 39,9% que se niega a recibir el medicamento, información que llega tras la confirmación del Gobierno nacional que confirma que la vacuna será gratuita para todos los ciudadanos.

