La Liendra no terminó bachillerato, pero aseguró que se gradúa el otro año

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en redes sociales, cuenta con más de cinco millones de seguidores en la red social Instagram donde suele responder preguntas de quienes los siguen. Recientemente, le preguntaron por su grado de escolaridad y el creador de contenido reveló que no alcanzó a terminar el último grado de bachillerato.

Cada vez que La Liendra adquiere un nuevo lujo como un carro, casa u objetos tecnológicos y lo comparte en sus redes sociales, aparecen muchas personas indignadas. Aseguran que son profesionales con especializaciones y no logran tener los lujos que el influenciador consigue con su trabajo en redes sociales sin haber estudiado ninguna carrera profesional.

De hecho, en una ocasión Gómez se cansó del constante comentario y respondió que, efectivamente, “hay gente que se mató estudiando para nada, yo no me voy a poner a estudiar una carrera para que después me paguen bien mal”, pero nunca había revelado que ni siquiera es bachiller.

Este viernes, La Liendra respondió preguntas de sus seguidores, actividad común entre los creadores de contenido. “¿Hasta que grado estudiaste?” fue una de las primeras preguntas que le hicieron a Mauricio Gómez, quien aseguró que alcanzó a llegar a grado once, es decir el último grado de bachillerato.

“Ya me iba a graduar, pero mi mamá pasó por un mal momento de plata y me tocó salirme de estudiar y ponerme a trabajar y luego me salí de trabajar para hacer videos y aquí estamos” , aseguró Gómez, quien recientemente adquirió la consola de videojuegos PS5 y un nuevo apartamento, después de haber comprado una finca.

Además, agregó que el próximo año ya se va a graduar como bachiller , aunque no especificó cómo terminó grado once y si presentó o presentará las pruebas de estado.

También le preguntaron qué carrera le hubiera gustado estudiar y comentó que cuando era niño siempre decía que iba a estudiar ingeniería de sistemas, pero que en realidad nunca supo de qué se trataba. Ahora sus planes han cambiado, Mauricio Gómez sí quiere estudiar una carrera profesional, pero todavía va a esperar algunos años.

La Liendra afirmó que su plan es “trabajar duro cinco años más y cuando ya pare de hacer todo esto, (estudiaré) filosofía o psicología”.

Hubo otro seguidor que le planteó un escenario catastrófico para su carrera y para la de todos los creadores de contenido: “¿Si se acabaran las redes sociales qué crees que podría pasar ya que este es tu medio de trabajo?”, cuestionó el usuario de la red social. La Liendra se apresuró a aclarar que las redes sociales nunca se van a acabar, “esto apenas comienza rey, el futuro van a ser las redes sociales”.

Después respondió que realmente en su vida no pasaría nada porque “yo no nací en cuna de oro, trabajaría. Yo ya sé qué es trabajar, así que no pasaría nada”. Agregó que se dedicaría a buscar trabajo ya que desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar en su casa y si se viera obligado a hacerlo de nuevo no tendría problema con hacerlo.

Otra pregunta que es normal que les hagan a los creadores de contenidos es qué se siente ser famoso o que si disfrutan de la fama que tienen. Gómez aclaró que él n es famoso, dijo que tiene “poco reconocimiento” y que con eso ha aprendido que “a mi no me gusta la fama , no me gusta que me reconozcan, me gusta pasar desapercibido, soy tímido, no me gusta ser el centro de atención”.

Sin embargo, aceptó que el ser reconocido es parte de su trabajo, razón por que ha “aprendido a manejarla, pero no la disfruto”.

