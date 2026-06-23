María Fernanda Cabal cuestionó a Tomás Uribe por pedir reconocimiento a los votantes de Iván Cepeda: “Miopía arrogante”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; y Tomás Uribe, empresario e hijo del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

La exsenadora María Fernanda Cabal criticó a Tomás Uribe después de que este pidiera reconocer a los 12.708.712 ciudadanos que votaron por el proyecto político de Iván Cepeda, que, según el hijo del expresidente Álvaro Uribe, representa el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

La congresista resumió su respuesta en un mensaje en X: “Por poco y le anuncia el triunfo a Cepeda. Esta miopía arrogante los llevó a la decadencia”.

Cabal cuestionó ese planteamiento porque rechazó interpretar esa votación como un respaldo que deba asumirse sin considerar denuncias de constreñimiento al votante, compra de votos y presión armada en varios territorios. Además, vinculó esa lectura con un eventual favorecimiento a Iván Cepeda.

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María Fernanda Cabal cuestionó ese planteamiento porque rechazó interpretar esa votación como un respaldo que deba asumirse sin considerar denuncias de constreñimiento al votante, compra de votos y presión armada en varios territorios - crédito @MariaFernandaCabal/X

El cruce mostró dos posturas enfrentadas sobre cómo leer ese caudal electoral. Tomás Uribe sostuvo que el país debe reconocer el apoyo al proyecto de Petro en las regiones con mayor pobreza, mientras Cabal replicó que esa mirada desconoce factores de coacción.

Los argumentos de Cabal contra esa lectura electoral

La senadora del Centro Democrático centró su respuesta en el sentido político de las palabras de Uribe. “Por poco y le anuncia el triunfo a Cepeda”, escribió, antes de añadir que esa “miopía arrogante” llevó “a la decadencia”.

Luego rechazó la idea de leer esa votación solo como una expresión libre de respaldo político. “Qué horror desconocer el voto fusil”, afirmó.

También dijo que existen audios y videos enviados por amigos en esas comunidades que, según ella, muestran “el constreñimiento más vulgar y ruin al ciudadano humilde rural”. Esa acusación quedó como uno de los ejes de su respuesta.

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Además, mencionó denuncias sobre compra de votos en Turbo, Apartadó, Montería y Riohacha. En el mismo pronunciamiento citó a Cauca, Valle, Chocó, Putumayo y Caquetá como territorios “acorralados por las Farc”.

María Fernanda Cabal centró su respuesta en el sentido político de las palabras de Tomás Uribe - crédito @MariaFdaCabal/X

Qué planteó Tomás Uribe sobre los votantes de Petro

Tomás Uribe formuló su posición en un mensaje dirigido a Luis Carlos Vélez. Allí sostuvo que “la humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y que esta votación se concentra en las regiones con mayor pobreza”.

El hijo del expresidente Álvaro Uribe vinculó esa cifra con un diagnóstico económico y social. “Como país debemos reflexionar cómo crecer más rápido la economía y cómo superar más rápido la pobreza”, señaló.

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Uribe añadió que el país reprueba en crecimiento y superación de la pobreza. También llamó a sustituir el triunfalismo y la soberbia por humildad y empatía.

Tomás Uribe vinculó esa cifra con un diagnóstico económico y social - crédito @tomasuribeEco/X

El pronunciamiento de Tomás Uribe se da por las declaraciones del periodista Luis Carlos Vélez, quien aseguró que el país no se encuentra dividido, calificando la situación como una “narrativa falsa”.

“Falso. El país no está dividido. Sin los 5 millones de votos que puso el aparato del Estado y el fusil, la voluntad nacional seria de un 60%-40% a favor de la oposición. La izquierda está famélica”, indicó Vélez.

Además, señaló que al “candidato del gobierno” le habría ido mejor si “el régimen de Venezuela hubiera podido meterle dinero a las elecciones”.

“Adicionalmente, y esto es muy diciente: el candidato del gobierno hubiera tenido mejores resultados si, como en oportunidades pasadas, el régimen de Venezuela hubiera podido meterle dinero a las elecciones. Con Maduro suelto, otro gallo cantaría. Las cosas como son”, puntualizó Vélez.

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De hecho, el presidente Gustavo Petro apoyó públicamente a Tomás Uribe tras el resultado de las elecciones en la que Abelardo de la Espriella resultó presidente electo, superando a Iván Cepeda, según el preconteo oficial de la Registraduría Nacional.

En sus declaraciones, Petro escribió: “Por primera vez estoy de acuerdo con Tomás Uribe”. El mandatario agregó: “Es cierto lo que dice Thomas y conoce muy bien a de la Espriella”.

En sus mensajes, el mandatario colombiano propuso un entendimiento amplio entre sectores: “Es hora de un acuerdo nacional que permita un país para todos y todas, esa es la base del verdadero Progreso”.

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