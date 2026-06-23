En video quedó captado una fuerte pelea entre un colombiano y un mexicano en supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos

Un video en redes sociales mostró una pelea entre un colombiano y un mexicano dentro de un supermercado en Los Ángeles, Estados Unidos - crédito Colombia OscuraX

La difusión de un video que muestra una pelea con armas improvisadas entre un colombiano y un mexicano en un supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos, movilizó comentarios y reacciones en redes sociales.

En las imágenes, uno de los involucrados empuña un arma blanca y el otro se defiende con una cadena, mientras varios testigos graban y comentan la escena.

Una de las voces más audibles durante el altercado corresponde a una mujer que suplica: “Por favor. Quieto. Ay, no. Juan no, no, no”. La súplica se mezcla con el ambiente tenso y los gritos de quienes presencian el enfrentamiento. Al mismo tiempo, el hombre identificado por su vestimenta —pantalón negro, camisa blanca y gorra azul— llega a decir en voz baja: “Venga, puto”.

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Desde otra perspectiva, se oye a una persona hablando en inglés, que describe la situación con asombro: “Esto se está volviendo loco. Joder, todos peleando. Joder, ¿qué pasó? ¿Qué carajo? Oh, ese idiota tiene una botella rota. Joder. ¿Qué carajo?”. Las frases captan el desconcierto de quienes están alrededor y subrayan la gravedad del incidente.

La pelea en el supermercado de Los Ángeles involucró a un hombre con un arma blanca y a otro que se defendía con una cadena - crédito Captura de video

La grabación no tardó en viralizarse. Fue compartida por usuarios que expresaron preocupación y críticas, especialmente dirigidas hacia la conducta del colombiano. Muchos comentarios giraron en torno al impacto negativo que este tipo de hechos genera sobre la percepción de la comunidad migrante que reside y trabaja en el extranjero.

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“Por qué hacen ese baile de cabaretera folclórica cuando tienen un cuchillo? Ni para eso sirven”; “Ese no es colombiano es una momia no sabe ni pararse”; “¿Y ese gordo pedero, el de blanco, qué? Como que ha visto muchas pleículas. Jajajajaja"; “Bien hace uno cuando viaja fuera teniendo a los compatriotas bien lejos. Por cualquier cosa. Aquí un ejemplo”; “Baile típico Colombiano puntualmente de la zona ñera-bogotana”; “A puño limpio solo los mexicanos pinches colombianos vergeros viva mexico raza”; “Ese gafufo cagon haciendo quedar mal a los Colombianos de bien”; “No es necesario esforzarse por saber cuál es el colombiano por el bailado”; “Después están haciendo una colecta para mandar sus restos a su país jajaja que era un buen muchacho jajaja”: fueron algunos de los mensajes.

Actualmente, no se han aclarado las causas del enfrentamiento ni se ha informado si las autoridades estadounidenses realizaron capturas tras el suceso. La falta de información oficial ha alimentado la especulación y la indignación en plataformas digitales.

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Colombiano contó como se salvó de ser robado en México: “Acá le tienen mucho respeto al acento paisa”

El relato de Angel Linero, uno de los muchos colombianos que viajaron a México para alentar a la selección en el Mundial, se volvió viral luego de que narrara en TikTok cómo, según su versión, logró evitar un robo gracias a su acento y actitud.

Con una mezcla de ingenio y acento colombiano, Angel Linero relató cómo logró evitar un asalto en México durante su viaje al Mundial, utilizando palabras típicas de Medellín para confundir a su atacante - crédito lineroangel / TikTok

Linero compartió que el episodio ocurrió cuando regresaba de un Oxxo cercano a su alojamiento. “Ey, me iban a atracar en México y me salvé por ser ¡colombiano! Marica, me pasó hace veinte minutos. O sea, todavía estaba nervioso, pero ya estoy bien”, relató en su video, describiendo el susto que vivió en las calles mexicanas.

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El colombiano explicó que notó la presencia de una persona sospechosa, pero decidió comportarse con naturalidad. Tras realizar su compra, el individuo cruzó la calle y se le acercó con una pregunta aparentemente inofensiva: “Brother, ¿tienes...? Eh, güey, ¿tienes la hora?”.

Fue entonces cuando Linero recordó un consejo escuchado en el metro de Ciudad de México: “Aquí le tienen mucho respeto al acento paisa y que normalmente los grupos al margen de la ley que operan aquí tienen mucho paisa. Entonces, el man dijo: ‘No, güey, habla paisa y ya’”.

Sin dudarlo, Linero adoptó ese consejo y respondió de manera desafiante: “¿Qué es lo que pasa, gonorrea? ¿Que es lo que te equivocaste conmigo? Ahhh”. El presunto asaltante reaccionó con sorpresa y se retiró, según Linero: “No, güey, cálmate, cálmate, cabrón”.

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Linero concluyó su video celebrando el desenlace: “Me tranquilicé de una. Y de verdad, marica, me salvé de ser atracado por ser colombiano. Nunca estuve tan, tan orgulloso de ser colombiano. Así que ya saben, si están fuera del país, hablen paisa por si las moscas”.