Así logró sobrevivir una mujer de 86 años al desbordamiento de un río en Chocó

El fenómeno de La Niña y la temporada de lluvias continúa dejando estragos en Colombia. En la noche del sábado 14 de noviembre el desbordamiento del Río Atrato en el departamento del Chocó dejó a su paso centenares de familias damnificadas que sufrieron pérdidas materiales y por poco acaba con la vida de habitantes .

La creciente del río tuvo lugar en el corregimiento Doña Josefa del municipio de Atrato, allí, Rosita Ibargüen, adulta mayor de 86 años tuvo que luchar contra la fuerza de las aguas para sobrevivir en medio de la tragedia.

La mujer relató a Noticias Caracol cómo hizo para evitar ser arrastrada por el agua del río que inundó su vivienda y acabó con crías de pollos y gallinas, además de objetos de su propiedad:

Me estaba hasta ahogando porque, cuando el agua me llegó a la casa, me prendí de un árbol de limón y las manos las tengo todas espinosas porque no alcanzaba a aletear en el agua. Gracias a Dios que me apoyé de un palo y de ahí me prendí