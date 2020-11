Apareció Fausto Newall, el pescador que buscaban en Providencia

Blu Radio

Desde el pasado viernes, la familia de Fausto Newall había perdido comunicación con él, después de que su esposa e hija se fueran de Providencia para adelantar unas diligencias personales en San Andrés. El huracán Iota los tomó por sorpresa, pero a Fausto le tocó solo. Desde ese momento no se supo nada más de él, hasta este jueves, cuando un periodista de Blu Radio lo encontró conduciendo un camión.

La cuñada de Newall, la periodista Johana Quintero, fue quien dio a conocer el caso al periódico Qhubo de Cali. “Él es un nativo, un pescador. Hace un momento mi hermana, quien está en San Andrés, me pudo llamar y me dijo que ella y mis sobrinos estaban bien, que iba para la Gobernación a ver qué información le podían dar de lo que estaba pasando en Providencia”, dijo en su momento la mujer al medio caleño.

Claudia, esposa de Fausto, se había ido para San Andrés desde hace un mes a adelantar trámites tras la muerte del padre de dos de sus hijos y, la semana pasada regresó a la isla de Providencia a recoger a su hija Megan, de ocho años, y volvió a San Andrés, donde sobrevivió al Iota.

“Le pedimos al Gobierno que entren a la isla, que por favor, ayuden a todos, no solo a mi cuñado, sino a todas las familias afectadas”, clamó Quintero en su momento. También dijo que estaban hablando con los bomberos de la zona para que le ayudaran a encontrar a su familiar.

Después de reportar la desaparición, la familia buscó y contactó a varias personas en San Andrés, se dirigieron a medios e, incluso, el presidente Duque pidió priorizar las búsquedas de Fausto.

Según Blu Radio, uno de sus periodistas, en medio de la labor de recorrer las casas de la isla, dio con la de la mamá de Fausto. En el lugar, el hermano, Leodán Newall, le dijo al medio que estaban bien, “con la energía de haber sobrevivido”.

Además, les confirmó que Fausto estaba en su camión, en el que, usualmente, transporta cargas. El periodista Uriel Rodríguez encontró el camión del hombre, que salía de la casa a iniciar un recorrido. En el video, en que entrevistan a Fausto, se le ve en buen estado, pero molesto por las noticias falsas que aseguraban que estaba muerto.

“Fue una noticia falsa que me montaron, que no me parece justo, pero de todos modos, gracias a Dios todavía sigo vivo” , aseguró visiblemente enojado; le agradeció a su cuñada, al suegro y, en general, a todas las personas que estuvieron pendiente de él.

Cortesía Blu Radio

¡¡ESTÁ VIVO, FAUSTO ESTÁ VIVO!!!!!! Gracias a Dios por escuchar las oraciones de taaantas personas. Gracias @urielrodriguezs gracias, gracias por encontrarlo!! No veo la hora de estar en San Andrés y reunirme con mi familia. ¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!”, dijo la mujer en un tuit.ue