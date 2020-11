Por coronavirus falleció la esposa de Alci Acosta y mamá de ‘El Checo’

Instagram (@Checoacosta)

La esposa del cantante Alci Acosta y madre del también artista ‘Checo’ falleció en la tarde de este martes, luego de permanecer hospitalizada varios días, contagiada por covid-19.

La mujer de 74 años de edad permanecía internada en la Clínica del Caribe y desde el escenario, ambos artistas le enviaron mensajes de aliento y rogaron por la recuperación , lamentablemente doña Ruth Agudelo no logró superar al virus.

Lea: 6-1. Decepción y vergüenza de la Selección Colombia tras caer goleada en Ecuador

Hace unos días, en el programa Hoy por Hoy 10 AM con Vanessa de la Torre que se transmitió en Barranquilla, Checo Acosta se refirió al estado de salud de su madre.

“Todos saben que en la familia estuvimos afectados por el virus, ya mi papá se recuperó y yo también, falta que la vieja se recupere, mi mamá Ruth todavía está hospitalizada”, manifestó Acosta.

Por su parte, Marcela Dávila, secretaria de Cultura del Atlántico, envió un mensaje de solidaridad y condolencias al artista Checo Acosta.

“Nos entristece la partida de Ruth Agudelo de Acosta, esposa de Alci y madre del artista soledeño Checo Acosta. Mis condolencias a sus familiares y fortaleza en sus corazones” , dijo a través de su cuenta en Twitter.

Alci y ‘El Checo,’ contagiados por covid-19

Fue el pasado 27 de octubre que a través de su cuenta de Instagram el cantante colombiano ‘Checo' Acosta le contó a sus seguidores que él y su padre, Alci Acosta, dieron positivo para covid 19. Según el artista, se dieron cuenta de la enfermedad porque decidieron hacerse una prueba para ir seguros al concierto online que ofrecerían el próximo viernes 30 de octubre.

En medio de los ensayos que venían realizando para el concierto, en el que harían un recorrido por sus más grandes éxitos, Alci Acosta, de 81 años, con más de seis décadas de historia musical, empezó a presentar los primeros síntomas, por lo que recibió asistencia médica y se hizo la prueba para covid-19. En cuanto los resultados salieron positivos decidieron hablar con la familia y tomar muestras para todos.

Lea: Venta de papa lavada y empacada originó debate entre exgobernador de Boyacá y Gustavo Petro

Según informó, en el video que publicó en su Instagram, tanto él como su padre, ya no presentan síntomas y se sienten muy bien físicamente. “Obviamente nos mandaron a aislamiento, aunque nos sentimos muy bien, hay que acatar las medidas y recuperarnos”, comentó' El Checo' Acosta, conocido como el ‘Príncipe del Carnaval’.

“Este es un llamado para que sepan que el virus no se ha ido, no hay que bajar la guardia, el virus está por allí, yo estuve en Medellín, Bogotá, he estado en centros comerciales, en bancos y por mucho que uno se cuide, se ponga su tapabocas, se lave las manos y mantenga el distanciamiento, el virus está rondando, es una realidad, tengamos precaución, evitemos salir, hacerlo solo a lo necesario. Solo me queda invitarlos a cuidarnos mucho”, les recomendó a sus seguidores el ganador de nueve Congos de Oro y quien representó al país en el festival de orquestas.

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes o más conocido como Alci Acosta nació el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico. Es uno de los compositores y músicos más importantes de boleros en Colombia. Su carrera inició en 1965 con el sencillo Odio Gitano.

Entre sus grandes éxitos se encuentran canciones como La Copa Rota, Traicionera o El último beso . Todas sus producciones marcaron varias generaciones, que aún escucha las melodías el artista. Su hijo, ‘El Checo’ Acosta, se dedicó a la música tropical y se ha destacado por ser uno de los talentos que ha llevado la cultura colombiana a otros países. Actualmente Alci Acosta se encuentra retirado de los escenarios pero, eventualmente, hace shows en compañía de su hijo.