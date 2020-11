Critican a presentadora de Caracol por comentario sobre las lluvias en Cartagena

A lo largo de los último días, la ola invernal ha afectado gravemente varias ciudades del país, especialmente en las costas. Es el caso de Cartagena, ciudad que ha estado ‘bajo el agua’ varios días a causa de las lluvias y de donde es oriunda María Rocío Stevenson, más conocida como Rochi Stevenson, quien recientemente publicó una imagen que le trajo varias críticas.

La cartagenera, que actualmente vive en Barranquilla, publicó una foto con una camiseta en la que se lee el nombre de su ciudad natal, a lo que la presentadora del programa matutino “Día a Día” lagregó: “amo Cartagena, llueva, truene o relampaguee”, ese comentario generó la indignación de algunos usuarios de las redes sociales que hicieron memes de su comentario.

Muchos compararon el comentario de la presentadora con una escena de la reconocida película “Parásitos”, en la que una mujer, desde su posición privilegiada, habla sobre una situación, sin tener en cuenta que otros, no tan afortunados como ella, viven diferentes experiencias.

Esto es lo que varios internautas aseguraron que pasó con Stevenson, pues ella no ha tenido que vivir las inundaciones de Cartagena, el agua no le ha llegado a la cintura, como a muchos cartageneros que no pueden salir de sus casas y perdieron muchos objetos de valor ante las inundaciones, como se ve en este video compartido por los habitantes de la ciudad, hoy por hoy, inundada:

Cartageneros caminan por calles inundadas durante tormenta lota

“Para eso la gente quiere sueldos del Estado de más de 3 o 5 millones, para malgastarlos en vanidades e inutilidades”, aseguraron algunos tuiteros. Sin embargo, otros usuarios de la red social creen que algunos están exagerando el comentario de la presentadora, según ellos no ven nada malo en que Rochi ame su ciudad a pesar de la situación.

Aunque la cartagenera no se ha pronunciado ante las críticas, al contrario, ha compartido imágenes de las inundaciones con información sobre cómo ayudar a los damnificados, el debate en la red está entre quienes creen que ella no piensa en los menos afortunados y quienes no ven una mala intención en su comentario.

Por otro lado, algunos usuarios revivieron el video de una turista llamada Natalia Betancourt, que también ha recibido críticas en los últimos días. Betancourt fue a Cartagena aprovechando el puente festivo, sin embargo, aseguró que “la lluvia en Cartagena es hasta romántica, aunque no me puedo broncear”.

La mujer ha sido bastante criticada por decir que salir en Cartagena en este momento “es básicamente lo mismo, es salir con una buena sombrilla”. Aquí el video que generó críticas a la turista, con la que comparan a la presentadora Stevenson:

Aunque nadie ha salido a defender a Betancourt por romantizar las lluvias que han perjudicado a cientos de familias en Cartagena y otras miles en todo el país; la presentadora de Caracol, Rochi Stevenson, sí tiene muchos defensores que apoyan que “vea lo positivo”, en medio de la tragedia y que quiera y valore a su ciudad natal.

Por otro lado, el presidente Iván Duque anunció, este lunes 16 de noviembre, que avanza el registro de las familias que resultaron damnificadas, algunas de las cuales ya se encuentran en albergues, dispuestos por la alcaldía de Cartagena y la gobernación de Bolívar.

“Hemos estado haciendo un trabajo intenso y desde hace ya varios días hemos tenido el Sistema de Gestión de Riesgo activado. Se ha hecho la declaratoria de calamidad para enfrentar los puntos de mayor afectación por la temporada invernal”, manifestó el mandatario.

Asimismo, Duque, se refirió a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan el departamento.

“Con el señor alcalde de Cartagena, William Dau Chamat y con el señor gobernador de Bolívar, Juan Mauricio González, hablamos de la urgencia de proceder con las licitaciones para el sistema de protección costera, frente a hechos de erosión, que pueden convertirse en un dolor de cabeza”, agregó el jefe de Estado.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Perdimos todo, pero estamos bien”: el mensaje de habitantes de Providencia a sus familiares tras el paso de Iota

“Abrazo bioseguro”, la nueva propuesta de Claudia López para celebrar la navidad