“Perdimos todo, pero estamos bien”: el mensaje de habitantes de Providencia a sus familiares tras el paso de Iota

La isla de Providencia, que pertenece al archipiélago colombiano de San Andrés, fue arrasada por el huracán Iota, dejando el 98 % de la infraestructura de la isla afectada. Son varios los colombianos que han reportado que no saben nada de sus familiares, que viven en la zona, y algunos publican en redes sociales los videos que sus allegados logran enviar desde el lugar.

En las últimas horas, las redes sociales han difundido imágenes de habitantes de Providencia que envían mensajes de supervivencia a sus familiares en otras zonas del país. Uno de ellos es Eneida Ayala, quien mientras cargaba en sus brazos a un bebé, aseguró que quería avisarle a su familia en Barranquilla y el Magdalena que están bien. “Perdimos todo, pero estamos bien”, un mensaje que se replicó en todos los demás testimonios.

Habitantes de Providencia envían mensaje de supervivencia tras huracán Iota

También hablaron otros habitantes para dar a conocer a sus familiares en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, La Guajira y otros lugares del país que, a pesar de todas las perdidas, sobrevivieron a la emergencia. Al final del video aparece un grupo de policías que, en cabeza de una agente, confirman, entre lágrimas, que todos están bien y atendiendo la emergencia.

Uno de los ciudadanos narró el impacto de los fuertes vientos, con velocidades superiores a los 170 kilómetros por hora, con techos volando por los aires y desolación absoluta.

“La vaina está empezando a pintar mal, vale, y está lloviendo duro y está entrando una fuerte brisa. Por ahí escuché que techos andan volando por aquí, vale; por la fuerza de los vientos, vale, y eso que el huracán Iota no ha tocado tierra aún en Providencia. Está pronosticado que entre por ahí 12 o una de la mañana, con vientos de 175 kilómetros por hora y puede que tocando tierra siga subiendo de categoría”, agregó.

Mateo Posada, uno de los turistas que se encontraban en Providencia, relató detalles del impacto y afectaciones en la zona tras el paso de Iota.

Posada, quien logró llegar sano y salvo a San Andrés, relató que se refugió en un bunker del hotel en el que se hospedaba.

“Toda Providencia está destruida, todas las casas y la vegetación están destruidos. Los colombianos tenemos que unirnos para que ellos se sientan que hacen parte de una familia porque lo han perdido todo”, sostuvo.

Danny Jackson es uno de los colombianos que logró comunicarse con su madre, Estrella Galván, quien vive en Providencia. Según el testimonio del hombre, “no he podido dormir por la preocupación, mi mamá dice que el balcón de la casa se lo llevó el huracán (...) la isla está en ruinas, me dijo mi mamá que, por ahora, solo llegan personas para ayudar”.

Adrián Villamizar, pastor de la Iglesia Bautista de Providencia y quien fue evacuado en un avión de la Fuerza Aérea, relató de igual manera la el angustiante momento.

“No estábamos preparados para esto. El paso del huracán tuvo dos ciclos impresionantes, el primero a las 2:00 de la mañana donde pensamos que lo habíamos superado; luego a las 4:00 a.m. donde pensamos que había sido lo peor pero de 4:00 a 6:00 a.m. llegamos a un punto en el que pensamos que no lo íbamos a lograr. La isla fue destruida, y fueron borradas todas las casas. Todo está destruido”, contó el testigo.

Por otro lado, este martes, en horas de la mañana, el exalcalde de Providencia, Bernardo Bent, relató la devastación que ha dejado el paso el huracán Iota en la región. Según Bent, solo hay desolación, casas en el suelo y sus habitantes, por la magnitud de los daños, no tienen dónde dormir.

El exmandatario de la isla aseguró que, logró hablar con un amigo que se encuentra en la zona, quien le dio detalles de la tragedia que se registró.

“Pude conversar con con un amigo, afortunadamente por comunicación satelital, y él está viendo cómo hace para recorrer la isla, pero es bastante difícil porque hay bastantes árboles, bastantes escombros y las vías están totalmente tapadas; entonces, desde las seis de la mañana solo ha podido recorrer dos kilómetros”, declaró Bent.

Por su parte, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Eduardo José González, reportó en la mañana de este miércoles a RCN Radio que, en Providencia, hay 6000 habitantes y 1600 viviendas, “de las cuales 1200 terminaron 100% destruidas y 400 parcialmente destruidas, (...) pero queremos decirle a los familiares de los habitantes de Providencia que sus familiares están vivos, solo perdimos a dos personas, ojalá no hubiéramos perdido a nadie, pero de los 6000 solo murieron dos”.

Foto: Presidencia

Este martes, el presidente Iván Duque arribó al lugar de los hechos y confirmó las pésimas condiciones en las que se encuentra la isla. Además, el mandatario dialogó con la comunidad y se reunió con su equipo de Gobierno para definir el plan de reconstrucción de la zona.

Así mismo, la Cruz Roja de Colombia habilitó una línea de atención que permite contactar familiares extraviados en San Andrés y Providencia. El número telefónico fijo (8) 6703838 ext. 219 y los correos electrónicos doctrinameta@cruzrojacolombiana.org y rcf.meta@cruzrojacolombiana.org hacen parte de las herramientas habilitadas para facilitar el contacto, teniendo en cuenta que la isla afronta problemas de conectividad y fluido eléctrico.

Estos son otros de los videos e imágenes que algunos habitantes de las islas han logrado enviar a sus familiares al interior del país:

Este es sólo uno de los videos que me han enviado familiares y amigos desde San Andrés...qué impotencia siento como isleña, al ser una mera espectadora. Providencia sigue incomunicada, pero las últimas noticias hablaban de devastación. Oración, mucha oración ✨🙏🏽✨ pic.twitter.com/sZxcg3X9bf — Shirley Polo Ramírez (@ShirleyPoloR) November 16, 2020

Los ojos puestos en Providencia.

Este video es de mi amigo de infancia que vive allá.

Aquí estoy atenta a ayudar en todo lo que sea necesario. pic.twitter.com/ZWUAcVz3De — Claudia Morales (@ClaMoralesM) November 16, 2020

