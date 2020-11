Así reaccionó Amaranta Hank para defender a víctima de maltrato

Durante el fin de semana, Amaranta Hank, periodista y empresaria de entretenimiento para adultos, compartió a través de Instagram cómo tuvo que lidiar con un hombre que estaba maltratando a su pareja .

Hank demostró que es una mujer de armas tomar, tras enfrentarse a un hombre que estaba agrediendo a una mujer en un parque público.

Pues bien, en un auténtico acto de sororidad, la también escritora y estudiante de psicología, contó en sus historias de Instagram que al presenciar la agresión, decidió ir a donde estaba la pareja, abordar al hombre maltratador y cabecearlo para que se detuviera .

Esto fue lo que le dijo la escritora a sus seguidores a través de la red social:

Si está por ahí viéndome, es un imbécil, estaba agrediendo a la novia, yo me metí, le di un cabezazo y bueno, básicamente me había quedado un chichón en la cabeza que yo creo que ya se está borrando. Y me quedó un chichón en la cabeza por golpear al imbécil ese, y si lo vuelvo a ver también lo voy a volver a golpear