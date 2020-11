La sensual foto con la que Amparo Grisales presume su cuerpo a los 64 años

La reconocida actriz colombiana Amparo Grisales es conocida por mantener una figura de infarto. Así lo dejó ver en su última publicación en su cuenta de Instagram donde la ‘diva’ posó en traje de baño a sus 64 años.

“Hace dos semanas en las bellas playas de Sta. Marta... Mi primer PHOTOSHOOTING... en tiempos de Pandemia... Sacando lo mejor de mi en la adversidad...”, escribió Grisales junto a la fotografía. “Para que toda la humanidad sea sanada y podamos caminar libres nuevamente por este hermoso lugar llamado Tierra”, dijo la actriz.

La insultada de Amparo Grisales a una mujer que la llamó “uribista”

Todo empezó cuando una usuaria publicó un tweet en el que criticaba a la actriz por no tener tanta simpatía con Colombia como su colega, Margarita Rosa de Francisco.

“Amparo (Grisales) es uribista y eso dice todo de ella… ¿Qué tal? La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita (Rosa de Francisco) y a Amparo la odian” , manifestó la mujer en Twitter.

La popular actriz, reconocida por ser jurado en el programa del Canal Caracol, ‘Yo me llamo’, le respondió a la usuaria haciendo énfasis en que no le gusta ser encasillada en tendencias políticas.

“¡No soy Uribista! ¡Mucho menos mamerta! ¡No tengo apellidos políticos! ¡No opine lo que no sabe, tonta maluca! ¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón!”, publicó la actriz.

Pero esto no fue lo único que respondió Grisales, los ánimos se calentaron con el cierre del polémico tweet:

“¡Y usted, ponga a dieta el opinadero' y lo demás también! ¡Ábrase!”

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos catalogaron la respuesta de Grisales como una falta de respeto. Uno de los comentarios de los cibernautas que más llamó la atención fue:

“¡Qué forma tan desagradable de contestarle a una persona! No me parece eso. Por eso yo no creo en estas personas que hablan y hablan del universo, de la luz, del karma, del darma, entre otros. Ahí se puede uno dar cuenta de cómo son en verdad. ¡Qué tristeza!”.

Pero por supuesto, los fieles seguidores de la llamada “Diva de Colombia”, salieron en su defensa y por ejemplo, el usuario @8amauricio, tuiteó:

“¡Son muy patéticas esas personas que atacan a otros por sus creencias, convicciones o gustos. Para mí, y de lejos, Amparo Grisales ha sido la única diva que ha tenido Colombia”.