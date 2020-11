Alias ‘Jonnier’ se destapa: líder de disidencias de las FARC revela secretos de sus motivaciones, operación, división y financiación

Alias Jonner habló del funcionamiento de las resistencia de las FARC

Ariel Ávila y Andrea Aldana, para el periódico El Espectador, lograron introducirse en la zona selvática del Cauca y hablaron con alias Jonnier, tercero al mando en la estructura liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco. Allí, hablaron del funcionamiento de lo que el comandante del Comando Coordinador del Occidente denominó la verdadera resistencia armada de las FARC.

“Nosotros nos quedamos haciendo resistencia en el frente primero Armando Ríos y, por tal razón, no somos ni disidentes ni somos grupos narcoparamilitares, como nos suelen llamar, somos la verdadera resistencia armada de las FARC, que hemos seguido el legado que nos dejó nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arena, el mismo camarada, Jorge Briceño, y muchos más mártires que perdieron la vida en esta justa causa” explicó Jonnier.

El Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de la FARC, fue el gran punto de quiebre para la disolución dentro de la organización armada al margen de la ley que, hoy en día, se encuentra distribuida en diferentes grupos con diferentes intereses: aunque una parte se encuentra participando en la política del país, otros volvieron a las armas en desacuerdo con el proceso de paz, como le explicó el guerrillero a los periodistas del diario El Espectador.

El proceso de paz

“El mal llamado proceso de paz lo único que hizo fue diseminar a las FARC en diferentes estructuras, unas al servicio del Estado, otras al servicio de la mafia y otras como lo que está haciendo el proyecto de la segunda Marquetalia, el partido está más dividido hoy que nunca. La banda de los cuatro (como le llaman a la coalición negociadora conformada por Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo) son los causantes del acabose del ejército de Manuel Marulanda Vélez, es una traición plena a nuestros principios”, manifestó Jonnier. El guerrillero explicó que, desde la firma de los acuerdos, la cantidad de guerrilleros que se han vinculado a ellos ha aumentado en un 60%.

Para las masas de la resistencia de las FARC, como les llama Jonnier, lo que se hizo con el proceso, que le significó un Nobel de paz a Juan Manuel Santos, “no tiene ni pies ni cabeza” y fue una “traición”, un proceso injusto que dejó a muchos miembros de la guerrilla más antigua de América Latina sin ser escuchados, y por fuera de un tratado que, se suponía, buscaba el beneficio para víctimas y victimarios.

“La paz sin justicia no existe, la paz con hambre no existe. Hay que cambiar la doctrina militar, el sistema político, el modelo neoliberal, hay que renegociar los tratados de libre comercio que son nocivos para los pequeños y medianos productores, hay que estudiar la deuda externa del país (...)”, pidió el comandante guerrillero, que argumentó que eso no se había solucionado en la firma del documento que declaraba la paz entre el país y las FARC.

La relación entre Farc

Para Jonnier, ni la banda de los cuatro, ni los excombatientes que decidieron dejar las armas, son considerados enemigos pues, aunque se sienten engañados e ignorados, no harían nada en contra de ellos, “no atentarían nunca en contra de su integridad siempre y cuando no se conviertan en informantes a favor del enemigo”, es decir, el Estado y el Ejército Nacional, resaltó que por lo mismo, no han asesinado a ningún exintegrante de la guerrilla, por lo menos no fuera de combates armados en los que la muerte es inevitable.

Aceptó que han tenido enfrentamientos armados con sus ex compañeros que se rearmaron y se pusieron el nombre de la Segunda Marquetalia, principalmente por la lucha del territorio, “no caben dos FARC en un territorio donde ya nosotros tenemos posicionamiento de dos o tres años. Ellos han querido retomar nuestras zonas, quieren exterminar de la faz de Cauca y de Nariño a nuestras estructuras”.

A su vez, explicó que incluso, varios excombatientes han vuelto para enlistarse de nuevo a las filas pues argumentan que restablecerse en la sociedad ha sido una tarea complicada, que el Estado, en su incumplimiento de los acuerdos, los ha dejado con los brazos cruzados. Por ejemplo, dice que a muchos de ellos se les han cerrado las puertas financiera y laboralmente cuando intentan acceder a préstamos o trabajos para subsistir.

El nuevo reclutamiento

El comandante guerrillero destacó que entrar a la resistencia de las FARC no es una labor forzada que, al contrario, estar en una guerrilla es una labor de voluntad y de conciencia, con lo que justificó que en ningún momento han hecho reclutamiento forzado, ni de excombatientes ni de menores de edad como se ha venido alegando en los medios de comunicación desde hace un tiempo.

“Nosotros nos guiamos por los documentos que han regido a la FARC durante 56 años. Ahí están las normas del reclutamiento y claramente dicen que las personas que deseen entrar deben ser reconocidas en la región, deben tener una buena conducta, y deben ser mayores de 15 años y menores de 30 años”, recalcó Jonnier que calificó las versiones que decían que tenían menores en sus filas como descabellada pues, según él, “eso no le cabe en la cabeza a nadie”.

El armamento es clave en ese punto, explicó Jonnier, pues supuestamente no le iban a soltar un fusil a cualquiera, siendo un niño menor de 15 años un perteneciente a esa población que él denomina como ‘cualquiera’. Dichas armas son financiadas gracias al narcotráfico como lo expresó el comandante, quien dijo a viva voz que eso no era un secreto para nadie, pero que eso no los convertía en narcotraficantes.

Su financiamiento

“Si fuéramos narcotraficantes, tendríamos ‘platica’ para financiar la guerra que nos han declarado, pero nos toca con las uñitas, con el impuesto que sale del narcotráfico y de la minería ilegal”, y es que, según explicó Jonnier, la economía de esa organización, denominada por él como resistencia, proviene de los impuestos que le cobran a los narcos para dejarlos pasar coca por ciertos territorios, al igual que como les cobran a quienes se dedican a la minería ilegal para dejarlos explorar zonas específicas ricas en sea lo que sea que quieran sacar de la tierra.

“No podemos decirle a Donald Trump que nos envíe helicópteros y aviones. Nos toca con lo poco que vamos recogiendo irnos financiando (...) cobramos $100.000 por el pase de coca, entre $100.00 y $300.000. Se lo cobramos a los narcos, no a los campesinos . El que la compra es el que paga el impuesto. Somos una guerrilla, no podemos dejar nuestro trabajo de revolucionarios para dedicarnos al narcotráfico”, destacó.

Los violentos que hacen presencia en el Cauca

En cuestionamientos de la violencia en la zona, teniendo en cuenta que se manejan rutas de tráfico de drogas que podrían generar enfrentamientos entre grupos armados e incluso la muerte de civiles que quedaban en medio, Jonnier denunció que el nombre de la resistencia de las FARC estaba siendo difamado y utilizado para atribuir crímenes de los que ellos, en su mayoría, han tenido desconocimiento, como por ejemplo el atentado hacia el líder social indígena Feliciano Valencia.

“La violencia en el Cauca tiene que ver con la guerra con otras agrupaciones armadas al margen de la ley. Dicen que los líderes sociales han sido asesinados por disidencias de las FARC, nosotros no somos disidencias, entonces no somos nosotros. Se está usando el asesinato de líderes sociales para desprestigiar a nuesta organización”, denunció Jonnier quien, a su vez, explicó que hay “varias estructuras en diferentes escenarios en el país. Hemos llegado a crear esta estructura de comando coordinador de occidente que recoge las estructuras que están sobre el norte del Cauca, Nariño, el Valle, el Huila, el Tolima (...). Tenemos ocho estructuras, está la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Franco Benvides, la Urías Rondón, el frente Rafael Aguilera 30 frente, el frente Carlos Patiño, el frente Ismael Ruíz y la compañía Adán Izquierdo”.

Para Jonnier, y los integrantes de la resistencia, la segunda Marquetalia es un fantasma que ha generado otros conflictos como la suplantación de identidades, “hemos encontrado a veces que aparecen cinco o seis individuos que con brazaletes de la segunda Marquetalia, hemos mandado nuestras estructuras para verificar y terminamos dándonos bala con el ejército. No sabemos si es una estrategia del ejército hacer el despliegue a nombre de esa segunda Marquetalia, como también han aparecido en el grupo de Los Pelusos, que aparecen con el brazalete de la segunda Marquetalia, o con el ELN, con los que ha pasado lo mismo”.

El proceso de paz, que hoy en día se ve en riesgo por la cantidad de aristas que han sobresalido de él como el dudoso funcionamiento de la JEP como han dicho sus opositores o el rearme de exnegociadores por la paz como Jesús Santrich, El Paisa e Iván Márquez, fue definido como un movimiento egoísta que se convirtió en una “la alternativa que ellos mismos estaban buscando, ellos buscaron crear un movimiento, un partido político que les permitiera por medio de la política llegar a la consecución de intereses que ellos querían”, concluyó.