Murió el músico Willie Salcedo Benavides por complicaciones relacionadas con el covid-19

En la madrugada de este jueves 12 de noviembre se conoció el fallecimiento del músico salsero Willie Salcedo Benavides debido a complicaciones pulmonares relacionadas con el covid-19. El músico estaba internado en la clínica Cafam de la calle 92, en Bogotá.

Benavides era originario de Corozal, Sucre, donde nació hace 66 años y fue bautizado como Hernando Salcedo Benavides, pero en su infancia alguien cercano lo empezó a llamar Willie, nombre que usó durante toda su carrera artística.

Hijo del famoso Pedro Salcedo, creador de la música de La pollera colorá, escribió y compuso Corozal y Sincelejo y La estereofónica , entre muchos otros éxitos grabados por orquestas nacionales e internacionales, como Billos Caracas Boys.

Benavides era considerado uno de los mejores percusionistas del país y cultor de la salsa colombiana. También se desempeñó como compositor y productor en algunas compañías disqueras, donde creó la banda sonora de la popular novela Las Juanas, en 1997.

Salcedo deja con su partida a cuatro hijos que tuvo con su esposa Diana Gómez , quien escribió unas sentidas palabras sobre el músico costeño.

Hoy le puedo dar infinitas gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir contigo, por cada momento que pasamos juntos. No hay palabras para describir la falta que me harás pero a pesar de que sea duro, es mayor la certeza de que nos volveremos a ver, porque fue Dios quien nos lo prometió y el nunca miente. Confío en que ahora estas mejor que nunca, que solo te nos adelantaste. Te amo y te amaré siempre.