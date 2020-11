José Félix Lafaurie arremetió contra “la mamertería” por el ‘Día sin carne’

Comentarios a favor y en contra generó el anuncio del ‘Día sin carne’ en la capital del país, una de las 40 estrategias que hacen parte de diez mandatos aprobadas en segundo debate por el Concejo de Bogotá, que declaró un estado de emergencia climática en la ciudad con el fin de establecer objetivos concretos que apuesten por mitigar y adaptarse a este fenómeno ambiental.

Esta parte del proyecto, que solo está a la espera de la firma de la alcaldesa Claudia López, llamó la atención debido a que parte de la ciudadanía interpretó que el ‘Día sin carne’ sería de obligatorio cumplimiento, algo así como la jornada del ‘Día sin carro’ que se lleva a cabo el primer jueves de febrero de cada año.

Una de las voces que se ha manifestado en contra es la del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, quien arremetió contra la medida a través de sus redes sociales, criticando a los sectores y bancadas del Concejo de Bogotá que dieron su respaldo a este paquete de medidas, las cuales calificó como “estupideces”.

Este martes, la cabeza de Fedegan, ha estado muy activo en su cuenta de Twitter, donde arremetió contra la concejal Andrea Padilla por la forma en como se expresó de el durante un debate en Semana.

Minutos después, Padilla le respondió a Lafaurie con un video del momento, manteniendo su posición a lo dicho.

“Y acá se lo repite la “comedida””, agregó.

Lafaurie, también señaló a la izquierda de impulsar el ‘Día sin carne’ en Bogotá a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Que la mamertería y la izquierda no crean que nos van a arredrar”, agregó el presidente de Fedegan.

También expresó que “la teoría de que la ganadería es la gran causante del cambio climático quedó demolida durante la pandemia. Las actividades pecuarias no han cesado, pero sí pararon los vehículos y algunas industrias y la naturaleza tuvo un alivio”.

Junto al video, Lafaurie acompañó el mensaje con el hashtag #UnDiaSinClaudiaLopez.

Asimismo, a través de sus redes sociales, la Federación Colombiana de Ganaderos, aprovechó y atacó a la mandataria recordándole una viejo trino que escribió en 2015.

En la publicación, López, escribió lo siguiente: “Hicimos parada “técnica” para recargar energía en ”Carne a la Llanera” Puente Aranda Gracias Andrés por la atención!", acompañado de una foto en el lugar.

Tras las recientes declaraciones, Fedegan, citó el tweet.

“La alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez tampoco se puede resistir a un delicioso trozo de carne de res y más si es llanera”.

Por otro lado, ante la incertidumbre, Susana Muhamad, exsecretaria de Ambiente de Bogotá y hoy concejal, quien presentó el proyecto, aclaró que en el ‘Día sin Carne' no será obligatorio dejar de comerla, sino que se tratará de una jornada pedagógica y de promoción de otros alimentos ricos en proteínas. Así lo explicó en un entrevista para Blu Radio.

“Hubo una falla de comunicación de parte nuestra al haberlo llamado así porque se puede confundir con el día sin carro, que es obligatorio. El día sin carne va a ser una jornada donde se promueva la alternativa de qué significa que en algunos días de la semana no se consuma carne, para mejorar nuestro impacto ambiental, pero no es obligatorio”, explicó la Muhamad.

El propósito de dicho día, conforme con la cabildante, no es que la población de capital se vuelva vegana, “ni que se descarte el consumo de proteína animal”. Para ella, el problema no es lo que la gente come, sino la manera en que se produce: en el caso de la ganadería, su contribución con los gases de efecto invernadero.

Sobre el ‘Día sin carne’, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegan, manifestó en Twitter que no se trata sino de “estupideces” de los gobiernos “progresistas” y “alternativos”.

“No es sostenible que toda la población mundial haga de la carne la base de su alimentación (...). El día sin carne será una apuesta pedagógica para dar a conocer que alternativas nutricionales a la proteína animal hay. Es promover el consumo de vegetales y cereales, incluso por temas de salud”, dijo la concejal.

Entre las estrategias con las que Bogotá apostará por mitigar y adaptarse al cambio climático, Susana Muhamad destaca la posibilidad de producir quinua y amaranto, que, además de ser ricos nutricionalmente, son especies nativas de la ciudad.

Un hecho sin precedentes en Bogotá

En un movimiento sin antecedentes en la historia reciente del cabildo, el pasado 9 de noviembre fue aprobada la iniciativa presentada por la concejal Susana Muhamad, del movimiento Colombia Humana , que busca construir una herramienta legal que permita a la ciudad enfrentar la crisis del calentamiento global en el corto y mediano plazo.

El acuerdo, compuesto por 11 artículos y 10 mandatos para su implementación por parte de la Administración Distrital, fue aprobado con 34 votos a favor en la plenaria de la corporación. De acuerdo con Muhamad, la emergencia climática es necesaria para la reducción de gases de efecto invernadero, protección de recursos hídricos, seguridad bioalimentaria y el tránsito hacia energías renovables en la capital de la república .

Enterada del óptimo trámite del articulado, la Alcaldesa Claudia López manifestó en Twitter que lo hecho por el concejo consiste “En una decisión histórica, Bogotá es la primera ciudad de Latinoamérica en reconocer y declarar la emergencia climática mediante decisión compartida del Concejo y la Alcaldía” , y agregó, “ nos damos 10 claros mandatos para transformarnos y enfrentar las consecuencias del cambio climático" .

La iniciativa, que espera la sanción de López, coincide con la discusión pública global sobre energías renovables y usos alternativos de los recursos hídricos que supone liderará la administración del electo presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Al detalle, lo aprobado por el concejo cuenta con 11 artículos, en los que son establecidos 10 mandatos y 40 estrategias que ésta administración y las dos siguientes deben seguir con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático así como generar conciencia ambiental en la ciudadanía.

Estos mandatos a los que adherirá López son: ordenamiento territorial alrededor del agua y los socioecosistemas; protección de la estructura ecológica principal y la biodiversidad, promoción de la soberanía y seguridad alimentaria. También el acuerdo contempla la transición energética y reducción de gases efecto invernadero; prevención y atención por riesgos en salud en el cambio climático; gestión integral de residuos con inclusión social para la crisis climática; economía solidaria; educación y participación para una nueva ética ambiental, innovación científica y ecourbanismo.

En otras acciones concretas, Muhamad destacó que desde 2022 el sistema integrado de transporte público tiene prohibido la compra de vehículos que utilicen combustibles fósiles; así mismo que el concejo demandará de los operadores un plan estratégico con miras a mitigar la huella de carbono de los vehículos en el año 2021 . También habrá especial atención al uso y manejo de suelos y agua del sector Chingaza y la planeación y ejecución de una ruta alterna para el manejo de residuos en Doña Juana, el relleno que recibe más de 100 toneladas diarias de desechos de la ciudad.

Entre las medidas cívicas destaca el “día sin carne”, con la intención de establecer conciencia sobre alimentación saludable y poner el foco en prácticas sanas en torno a los derechos de los animales. El llamado de emergencia contó con el respaldo de la alcaldesa y la plana mayor de las secretarías del distrito. Para Muhamad, en su primer periodo como concejal, la parte realista del acuerdo está por llegar: “El Concejo de la ciudad y la ciudadanía hoy le cumplieron a la generación que ya nacieron en este siglo, a los niños y jóvenes que saben que si no actuamos en estos 10 años, no habrá futuro para ellos” .

