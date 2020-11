Ante fallos reiterados de BogData, Distrito regresó a Sí Capital

BogData, la plataforma que centralizaba pagos y trámites, ha sido dejada a un lado por la secretaría de Hacienda de Bogotá / (Secretaría Distrital del Hacienda).

La medida se tomó por los reiterados inconvenientes de BogData, la plataforma que centralizaría el pago de impuestos y otras diligencias ante el Distrito Capital en un solo sitio. Por este motivo, la Secretaría de Hacienda retornó a Sí Capital, habilitada a finales de octubre para recoger las contribuciones del último trimestre de 2020, y ante el éxito de esta última decidió regresar definitivamente a ella, por lo que la contingencia en el pago de impuestos anunciada quince días atrás se levantará este 9 de noviembre.

Según el secretario de Hacienda, Mauricio Ramírez, el cambio de plataforma no significó un descenso en las recaudaciones sino lo contrario, un aumento de éstas en las dos semanas de funcionamiento de Sí Capital. En cifras, Hacienda ha recibido 19.772 pagos de contribuyentes para el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que equivaen al 95% del total del bimestre; además 74.279 de ReteICA, lo que significa un 99% de la contribución total, y 53% de contribuyentes que se acogieron al pago por cuotas.

Ramírez consideró que la cultura tributaria tuvo mucho qué ver en la correcta implementación de la contingencia: “La mayoría de los contribuyentes, cuyos vencimientos estaban previstos la semana pasada, han podido cumplir con sus obligaciones y quienes aún no lo han hecho, pueden presentar sus declaraciones y realizar los pagos con normalidad en portal dispuesto para tal fin”, puntualizó en declaraciones para El Espectador.

Por lo anterior, el nuevo plazo para liquidar los impuestos suspendidos es con fecha límite a 10 de octubre. A saber: tercer bimestre del impuesto de industria y comercio (ICA), cuarto del ReteICA, la tercera cuota del predial residencial y la segunda cuota del no residencial, así como la tercera cuota del impuesto de vehículos, además los pagos de sobretasa a la gasolina y unificado de Espectáculos y Azar.

Con este movimiento de Hacienda, BogData dejará de recibir pagos de los contribuyentes y entra en un limbo que la Alcaldía resolverá en el transcurso de los siguientes días. Fue objeto de crítica por parte de expertos en ciberseguridad que señalaron algunas inconsistencias, como el alojamiento en un servidor externo o la gestión de su contenido en una plataforma como Wix que no estaría a la altura de un sitio gubernamental que compila información sensible. Edwin Rodríguez, hacker ético de la ciudad, consultado por Infobae Colombia afirmó: “Los requerimientos de un sitio que colecta la data de los usuarios es una prioridad fundamental, si no hay claridad con respecto a su manejo podría haber problemas graves de seguridad. Contradice el principio de datos abiertos que el gobierno colombiano está en mora de implementar".

Distrito aún no informa cuándo ejecutará los desembolsos pendientes de algunos contratistas, pese a haber avanzado en los pagos durante el tiempo de la contingencia. Sí Capital será utilizada hasta que se emita una nueva directriz con respecto al pago de impuestos en línea. La Secretaría de Hacienda comunicará a la ciudadanía de estos cambios para evitar confusiones o demoras en la recepción de los tributos.

