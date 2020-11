Daniela Legarda abrió OnlyFans y decepcionó a sus seguidores

Daniela Legarda. Foto de redes sociales.

Daniela Legarda confirmó en sus redes sociales que abrió una cuenta de Onlyfans para compartir contenido exclusivo sobre su nueva faceta como cantante y para conocerse mejor con sus seguidores. Sin embargo, recibió críticas por parte de algunos que consideran “indecente” el contenido que se sube a esa plataforma, mientras otros creen que ella no le está dando el uso apropiado.

OnlyFans es una plataforma o red social de la que se habla mucho últimamente, debido a que varios famosos la utilizan para compartir contenido único y por suscripción con sus seguidores. Las publicaciones pueden contener fotografías, vídeos, álbumes de imágenes, audios, vídeos en directo e, incluso, historias sobre cualquier tema.

Sin embargo, la red social se ha destacado porque muchos de sus usuarios publican contenido sexual explícito, el cual no genera bloqueos en la plataforma, ya que solo pueden verlo aquellos que decidan pagar la cifra establecida por el creador del contenido, normalmente, entre 5 y 20 dólares al mes, dependiendo el tipo de publicaciones.

Muchos de los seguidores de Daniela Legarda tienen ese pensamiento sobre la plataforma. Creen que quienes la usan solo suben contenido para adultos, razón por la que varios criticaron a la influenciadora al creer que ella también iba a empezar a compartir fotos y videos con contenido sexual, mientras otros seguidores celebraron la noticia.

“Hasta donde sé esa página solo es para mostrar fotos y videos con alto contenido de sexualidad, no pensé que podías llegar a tanto, te admiraba mucho ”, dice una de las seguidoras de Legarda, quien no está de acuerdo con que la influenciadora utilice esta nueva herramienta.

Mientras tanto, varios de los seguidores de la nueva cantante aseguraron que inmediatamente irían al perfil de Daniela en OnlyFans para “disfrutar del contenido”. Pero, al parecer, no encontraron lo que esperaban y terminaron decepcionados.

En la publicación en su perfil oficial de Instagram, Daniela Legarda informó que “acabo de crear un OnlyFans donde les voy a estar compartiendo contenido exclusivo, como mi música antes que salga, detrás de cámaras, bloopers, foticos, contenido especial”, agregó que también “va a ser una manera donde nos podemos hablar en directo y conocernos”.

A pesar de la descripción realizada por la misma influenciadora de lo que iba a contener su cuenta en la nueva red social, y que, al parecer, no fue leída por sus seguidores, muchos de los que esperaban un contenido para adultos realizado por la hermana del fallecido cantante de reguetón Legarda, terminaron reclamando en los comentarios que era una “pérdida de dinero”, mientras otros aplaudieron que la joven encontrara una manera diferente de darle uso a la red social.

“Si no hay nudes no quiero nada”, “¿OnlyFans no es para verte en fotos xxx?” , fueron algunos de los comentarios que recibió la influenciadora. Daniela Legarda incluso respondió a uno de los comentarios diciendo que, aunque muchos suben contenido sexual, el suyo “no será para nada así”.

Recientemente, Bella Thorne, exestrella de Disney, rompió un récord en la plataforma de contenido exclusivo pago. A sus 22 años, Thorne sigue creciendo en la industria del contenido para adultos, en 2019 ganó un premio en la plataforma PornHub por una cinta que ella dirigió y, en OnlyFans, recibió más de un millón de dólares por suscripciones en menos de una hora.

Captura perfil de OnlyFans de Daniela Legarda y foto de Instagram.

El perfil de Daniela Legarda, por ahora, aparece con la opción de suscripción gratuita -igual se debe registrar una tarjeta de crédito para poder ingresar-, pero para poder ver algunas publicaciones sus seguidores tienen que pagar 5 dólares.

