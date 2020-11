Video: Niño venezolano es agredido por no conseguir dinero vendiendo en la calle

El maltratador sería el tío del menor de edad y está siendo buscado por las autoridades.

Este jueves 5 de octubre empezó a circular un video en redes sociales que ha causado indignación entre los internautas. En las imágenes se puede ver como un hombre de procedencia extranjera tira de la bicicleta a un niño . El hecho ocurrió en Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la persona que grabó, quien pidió al periodista de Blu Radio no revelar su nombre, el pasado lunes 2 de noviembre vio como un hombre gritaba a un menor de edad, por no haber conseguido dinero vendiendo en la calle. Además, habría amenazado con no darle comida.

“Estaba con mi esposo y mi hija y, al ver la situación, en la que el adulto, que es venezolano, le decía que por perezoso no iba a comer y lo echaba, decidimos darle al niño una porción de pollo, pero el señor lo volvió a increpar a pesar de nuestra petición de que no lo molestara más” , narró la mujer al medio.

Aseguró, también, que cuando empezaron a grabar, el sujeto le tiró la comida al niño e intentó llevárselo en una bicicleta.

Nosotros comenzamos a grabar y cuando cogió al niño a la fuerza, el niño comenzó a pedir ayuda y a gritar y es cuando lo tira al piso.

Horas más tarde de lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Medellín aseguró que ya pudieron encontrar al niño en una casa del centro de la ciudad.

La capitán Natalia González, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía, sostuvo que el niño estaba al cuidado de su abuela al momento de la llegada de las autoridades. El menor fue trasladado a una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con las autoridades, el niño manifestó no querer regresar, pues constantemente es maltratado por su núcleo familiar.

González aseguró que continúan en la búsqueda del agresor, quien sería el tío del menor, para vincularlo a la investigación por el delito de maltrato intrafamiliar.

Cifras de migrantes venezolanos

Migración Colombia anunció que de marzo a agosto de 2020 disminuyó el número de venezolanos radicados en Colombia en un 5,8%, periodo que coincide con la emergencia sanitaria producto del covid-19 en el país.

Según el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en agosto se presentó una disminución de ciudadanos venezolanos radicados en el país del 0.46%. Para julio se registraron más de un millón 731 mil venezolanos que para agosto pasaron a un millón 723 mil..

Espinosa aseguró que, desde la declaración de emergencia sanitaria en Colombia el pasado mes de marzo, el número de venezolanos radicados en el país ha disminuido mensualmente 1.16% en promedio por mes, lo que representa una reducción de 5,8% para agosto de 2020.

De igual manera, Migración Colombia indicó que en las regiones del país donde se ubican los migrantes de Venezuela, que en su mayoría van de los 18 a los 39 años, son principalmente Bogotá y los departamentos de Atlántico, Antioquia, Norte de Santander y La Guajira.

Espinosa aclaró que, respecto a los comentarios frente al supuesto incremento de la inseguridad en el país producto de la llegada de venezolanos, tan solo el 3,2% de los delitos que se cometen en Colombia son perpetrados por estos ciudadanos.

Sin embargo, Espinosa aseguró que lo que se debe tener presente es que se debe judicializar a quien cometa delitos en el territorio nacional sin tener mayor consideración por su procedencia.

