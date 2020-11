Cambio Radical y Centro Democrático critican las confesiones de las FARC sobre atentados a Vargas Lleras

Foto de archivo. El exlíder de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londono, alias "Timochenko", habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 15 de mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

El pasado martes, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, excombatiente y actual director del partido político FARC, reconoció la responsabilidad de la guerrilla de la que hizo parte en los atentados perpetrados contra el exvicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo, en el partido Cambio Radical, del que Vargas Lleras es líder.José Daniel López, representante del movimiento político, aseguró que las declaraciones del exguerillero no le sorprenden.

“Que las Farc sigan confesando sus crímenes principales es saludable, ahora creo que está noticia no sorprende a nadie. Vargas fue muy fuerte y muy contundente con sus denuncias contra los excesos de las Farc”, dijo López a Blu Radio.

De igual forma, integrantes de Cambio Radical expresaron un sinsabor frente a las declaraciones que Timochenko hizo respecto a los atentados de Vargas. El senador Carlos Fernando Motoa dijo que le parece sorprendente que las FARC asuman estos hechos delictivos frente al expresidente Juan Manuel Santos y no ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“Esos anuncios publicitados por parte de las Farc no creo que sean convenientes en la seriedad y la responsabilidad que se exigen en el cumplimiento de un acuerdo de paz”, denunció el senador.

Por el momento, Vargas Lleras no se ha pronunciado sobre la información que se dio a conocer en la carta enviada por las FARC. Según conoció el portal La Silla Vacía, el exvicepresidente solo expresará su opinión mediante las columnas que realiza periódicamente.

Entre tanto, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, exigió que estas declaraciones sean individuales y no se hagan de manera informal. “Las comunicaciones que hacen de manera informal, dirigidas a terceras personas que no hacen parte de la JEP, de ninguna manera satisfacen el derecho de las víctimas a la verdad y no cumplen con los compromisos y obligaciones del Acuerdo de Paz”, dijo el comisionado, quien, además, exhortó a los exguerrilleros a reconocer los derechos de las víctimas y contar toda la verdad.

“El Gobierno Nacional insta a las Farc y a todos los responsables de este acto criminal para que reconozcan de manera individual la verdad ante el espacio natural en donde debe ser ella reconocida que es la JEP ; las comunicaciones que se hacen de manera informal a terceras personas que no hacen parte de la Justicia Especial para La Paz, de ninguna manera satisfacen el derecho que tienen las víctimas y de ninguna manera cumplen con los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz”, expresó Ceballos.

En la misiva enviada a Santos, Timochenko aseguró que él tiene una deuda con el expresidente y, por eso, comparecerá en la JEP para decir la verdad sobre varios de esos hechos de violencia que marcaron al país.

Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. Internautas, tuiteros y personajes líderes de opinión pública expresaron su punto de vista frente al tema. Uno de ellos es el senador Armando Benedetti, quien dijo en su cuenta de Twitter: “Al parecer, Santos acabó con las Farc y no firmó un acuerdo de paz con ellos. Lo digo porque no se ha pronunciado, dejó desfinanciado el proceso y además puso un fiscal enemigo de la JEP”, aseveró el senador.

Tweet senador Benedetti sobe FARC

Por otro lado, el Centro Democrático expresó su inconformidad frente a la carta enviada por Timochenko. Aseguran que la JEP no hará justicia en los crímenes recientemente confesados por los exguerilleros de las FARC. “Nunca he dudado de la honorabilidad de Uribe Vélez en su trayectoria, y segundo, ahora la pregunta es si el magnicidio de Álvaro Gómez, el atentado a Vargas Lleras, van a quedar en impunidad. (...)”, dijo el representante del Centro Democrático Christian Garcés a La Silla Vacía.