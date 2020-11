¿Tiene proyectos creativos? La Secretaría de Cultura tiene incentivos para sus emprendimientos

Fotos: Augusto Starita / Ministerio de Cultura de la Nacion

La Secretaría de Cultura de Bogotá organiza, junto a ETC Los Lagos, en Chile, el Encuentro de Territorios Creativos, “ETC Los Lagos 2020”, este 18, 19 y 20 de noviembre del 2020. Un espacio en el que podrán participar creativos con ideas y proyectos, emprendedores y empresas de la cultura y las industrias creativas de sectores como la música, gastronomía, artesanía, audiovisual y videojuegos. Los seleccionados podrán participar, para crear en conjunto, acciones que visibilicen las ideas creativas de cada región de Latinoamérica.

El evento tendrá paneles temáticos con invitados nacionales e internacionales, talleres y capacitaciones de emprendimiento creativo con miembros de la Red Latinoamericana de Mentores Creativos. Además, contará con un showroom para fomentar el e-commerce donde, quienes se inscriban, podrán exhibir su marca y, de paso, participar en ruedas de negocios para abrir redes de intercambio y hacer colaboraciones con personas y/o empresas en Latinoamérica interesadas en los proyectos.

Al respecto, Alex Paredes Lazo, director de ETC Los Lagos, se refirió al evento y mencionó que: “en tiempos de importantes cambios como país y como Latinoamérica es importante que existan diálogos entre la cultura y la sostenibilidad económica. Ambos son sectores que tienen que dialogar y llegar a consenso para que la gente de la cultura no solamente cumpla con misión en la sociedad, sino que también sean sostenibles económicamente. Es aquí donde ETC los lagos 2020 se convierte en un espacio para este tipo de reflexiones”.

Por su parte, Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá, se unió a la iniciativa y afirmó : “para nuestro país es una gran oportunidad de potenciar la creación de los artistas y emprendedores colombianos, quienes, a través de sus procesos de creación, incorporan la cultura no como un evento sino como parte fundamental de su vida cotidiana. Y por medio de ella logran promover un cambio cultural que nos enriquece a todos”.

Foto: Alcaldía Bogotá

Además, el secretario confirmó que quienes participen de este evento tendrán una vitrina internacional para mostrar sus productos e ideas: “Para los agentes culturales y a toda la sociedad creativa cultural será una alternativa y una visión más cercana y de ganancia colectiva, participar en este encuentro, en el cual podrán estar de la mano de más de 56 ciudades de todo el mundo”. Este primer encuentro albergará, además, la reunión anual del clúster de la música de la Red de Ciudades Creativas de UNESCO.

El “ETC Los Lagos 2020” Es un evento financiado por Corfo, ejecutado por Planeas y articulado junto a entidades claves como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, el Programa Territorial Integrado Lago Llanquihue Destino Creativo, Sernatur, Prochile, Fundación Teatro del Lago, Semanas Musicales de Frutillar, Frutillar Ciudad Creativa Unesco y Fundación Plades. También se encuentra el gremio IMI Chile, la marca sectorial Chile Música, la Red latinoamericana Mentores Creativos y Mucha Media y esta vez Colombia participará desde la Secretaria de Cultura de Bogotá.

Quienes quieran participar podrán hacerlo a través de la página oficial del Encuentro de Territorios Creativos, “ETC Los Lagos 2020”. Podrán inscribirse empresarios, agentes, emprendedores creativos, artistas, gestores culturales, incubadoras, centros culturales, coworks y organizaciones en general de Latinoamérica.





