Llegó la caravana de excombatientes de Farc a Bogotá

Varios desmovilizados de las FARC marchan mientras exigen al Gobierno la protección a sus vidas y otros asuntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz, hoy en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En la mañana del sábado 31 de octubre llegó la caravana de excombatientes de las Farc, proveniente del municipio de Mesetas, departamento del Meta, con alrededor de 250 excombatientes a la capital del país.

El propósito de la caravana es buscar un diálogo con el Gobierno para pedir mayor protección a los excombatientes, pues señalan que están siendo asesinados y amenazados. Según cifras oficiales, han sido asesinados 236 excombatientes después de la firma del Acuerdo Final el 16 de diciembre de 2016.

Por su parte, el politólogo Álvaro Villarraga Sarmiento, dijo al respecto: “En rechazo a asesinato de excombatientes FARC firmantes del Acuerdo de Paz sin que el Gob. Duque haga lo necesario para impedirlo, miles de ellas/os recorrieron el país para exigir garantías en la Plaza de Bolívar de Bgta. Solidaridad con su consigna: Por la Vida y Por la Paz!”, escribió en su cuenta de Twitter.

También compartió un video de la protesta de excombatientes en la Plaza de Bolívar.

Caravana Farc Bogotá

A su llegada a la capital, los excombatientes, se dirigieron a la sede de la Universidad Distrital en barrio la Macarena, donde pasaron la noche, en la tarde de este domingo continuaron con su viaje hacia la Plaza de Bolívar.

Asimismo, hoy domingo primero de noviembre, arribó la caravana proveniente del Caribe y noroccidente del país en la mañana hacia el Parque Nacional para dirigirse hacia el centro de la capital y sumarse a los otros excombatientes.

Los congresistas del partido Farc le dieron un recibimiento a los también firmantes del acuerdo de paz en La Habana.

“Le damos la más cordial y fraterna bienvenida al primer grupo de peregrinos que ya se encuentra en Bogotá. Saludamos esta gran muestra de resistencia y exigiremos juntos que paren los asesinatos en contra de quienes le apostamos a la paz”, escribió la senadora de Farc Griselda Lobo.

En un acto simbólico en medio de la peregrinación, el jueves Pastor Alape les pidió perdón a las víctimas y a la población de Pipiral, Meta, por las pescas milagrosas, los secuestros y el sufrimiento que causaron.

“Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas, la verdad y la reconciliación nacional”, aseveró el su discurso.

Finalmente, en una entrevista concedida a HispanTV, la senadora de ese partido, Victoria Sandino, abordó el tema enfatizando que el país sudamericano “atraviesa una crisis humanitaria en materia de derechos humanos”.

“Al Gobierno actual de Colombia [...] no le interesa el acuerdo de paz, no está comprometido con cumplir el acuerdo de paz, por el contrario, azuza la guerra, el conflicto y los odios”, denunció la senadora, subrayando que, por esta razón esta crisis social todavía no ha terminado.

