El Kia Picanto, uno de los carros más vendidos en Colombia, se ‘rajó’ en todas las pruebas de seguridad de Latin NCAP

Con una calificación de cero estrellas, el programa Latin NCAP reprobó al Kia Picanto en materia de seguridad. (Latin NCAP)

El Kia Picanto no es seguro. No al menos para Latin NCAP, el programa independiente de evaluación de vehículos para América Latina y el Caribe, que probó si este modelo cumplía los más estrictos estándares de seguridad y lo calificó con una puntuación para nada gratificante: cero (0).

El carro desaprobado, importado desde Corea, solo tenía un airbag y no contaba con frenos ABS. Aunque este no es el modelo que se comercializa en Colombia, pues por exigencias del Gobierno nacional sí o sí debe contar con mínimo dos airbag y el sistema de frenos ABS, el Picanto también se ‘rajó’ en otros aspectos que sí tiene el modelo nacional, como la estructura.

La seguridad que el Kia Picanto brinda a un adulto, según Latin NCAP, es del 0 %, mientras que para el ocupante infantil es del 29 %. En cuanto a la protección para peatones, uno de los ítems evaluados, es del 51 %. Otro de los indicadores bajos del vehículo es el de asistencia en seguridad, 7 %.

Según Latin NCAP, la mayor razón por la que desaprobaron al vehículo, a tal punto de no colocarle ni una estrella, es la inestabilidad de su estructura que, en el caso de un choque frontal o lateral, no brinda seguridad a los ocupantes delanteros. Para el programa de evaluación, así el Kia cuente con doble airbag, como la versión que se comercializa en Colombia, la calificación no hubiese sido mejor, o, en el mejor de los casos, sería de un punto.

Es tal la falta de equipamiento en seguridad y de falta de protección para los ocupantes del Kia, que no se realizó la habitual prueba de estrellar el automotor contra un poste.

Para Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, “es indignante que un fabricante global de vehículos como Kia ofrezca en Europa el Picanto con 6 bolsas de aire, protección a peatones y ESC estándar, por 8.700 euros, mientras que en América Latina el vehículo ofrece niveles de seguridad tan bajos. La seguridad del vehículo que se comercializa en Europa ni siquiera se ofrece como opcional en nuestra región”.

Los protocolos de seguridad bajo los que Latin NCAP midió el desempeño del Kia Picanto fueron:

1. La incidencia que tienen los choques frontales, laterales, de poste y de alcance en los adultos.

2. La incidencia de los mismos choques en ocupantes infantiles.

3. Protección a peatones en caso de atropellamiento y la incorporación del frenado autónomo de emergencia para usuarios vulnerables en la vía.

4. El equipo seguridad que traen los carros como alertas de olvido de cinturón en todos los puestos, control de estabilidad, alertas de puntos ciegos, entre otros.

En los últimos informes de venta de autos en Colombia, el Kía Picanto está siempre en el top cinco de los carros más vendidos del país, junto al Chevrolet Onix y los Renault Sandero, Duster y Logan.