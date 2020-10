La dolorosa reacción de la hermana del hombre asesinado en un bus de Transmilenio

Se trata de Oswaldo Muñoz, un mesero trabajador que en un intento de robo fue apuñalado dentro de un bus del sistema de transporte.

A la estación llegó su hermana quien en medio de un llanto inconsolable pidió justicia para encontrar a los criminales que le hicieron eso a su familiar.

Él era un hombre trabajador, yo quiero que me prometan que los van a coger, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? ¿por qué muere en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así.