Andrea Guerrero, positiva para covid-19

“Y sí, no voy a guardarlo como un secreto, porque creo que quienes estamos en permanente exposición tenemos la responsabilidad de pedir que se cuiden”, comenzó diciendo.

Además de esto agregó que “No bajemos la guardia. He salido a trabajar, contando con el apoyo de las empresas para las que trabajo (RCN TV, Radio, ESPN), al alternar semanalmente porque quería seguir cuidándome; sin embargo, este bicho es muy difícil de controlar", dijo.

También afirmó que ya había sido positiva en agosto, pero asintomática. Guerrero afirmó “la verdad, no creo que hubiera tenido el virus porque no hay rastros de anticuerpos. El caso es que soy positiva, estoy aislada, tengo síntomas leves, y hago un enorme esfuerzo por no dejarme vencer emocionalmente, estando sometida a la angustia. Gracias por acompañarme”, le dijo a sus seguidores en redes sociales.

Con cara de enferma, pero sonriente, confirmó que tiene la enfermedad que, hoy por hoy, padecen 67mil colombianos.

La periodista agregó que sus seres queridos están fuera de peligro, pues, está aislada y tiene síntomas leves. Sin embargo, dijo que lo que más le ha costado es “no dejarse vencer emocionalmente”.

Además, Guerrero sostuvo que se ha cuidado mucho y que para evitar un contagio alternaba la presencialidad y el teletrabajo semanalmente.

Por el momento, la periodista deportiva se encuentra aislada en su casa y está a la espera para volver al ruedo con más fuerza. A comienzos de año, Guerrero, de 37 años, se graduó como Master en Dirección de Marketing.

Varios famosos y colegas le enviaron mensajes de apoyo al enterarse de su contagio. Mónica Fonseca, Juliana Galvis, Laura Acuña, Catalina Robayo, Steven Arce, Fernando Palomo y Juan Sebastián Cabal, fueron algunos de ellos.

Por otro lado, para nadie es un secreto que, la presentadora deportiva Andrea Guerrero, es una de las colombianas que ha logrado conquistar los más grandes escenarios deportivos.

Normalmente no es una mujer de escándalos y en el periodismo deportivo se ha consolidado como una de las mejores.

Sin embargo, para muchos es desconocido el momento en el que Andrea Guerrero comenzó en la televisión. Y ante la pregunta insistente de muchos, la presentadora quiso recordar a sus seguidores ese momento.

A través de su cuenta de Instagram, Guerrero respondió preguntas sobre su vida profesional y dejó asombrados a sus seguidores con una foto suya de cuando empezó en el medio.

Además, compartió una fotografía de sus primeros ‘pinitos’ en una cadena radial del canal, llamada ‘La Mega’, de donde saltó a presentar ‘Futbolmania, durante 11 años

Actualmente, la presentadora trabaja en la cadena de deportes ESPN y presenta la sección deportiva del noticiero de RCN.

