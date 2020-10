Fiscalía embarga la finca que sería del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve

En un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, la finca La Veranera, en el municipio de Apía (Risaralda), avaluada en 560 millones de pesos, al parecer de propiedad del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Según el ente acusador, este embargo obedece a los lineamientos del fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra las finanzas ilícitas y para contrarrestar fenómenos delictivos de alto impacto .

En desarrollo de la investigación que adelanta la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y la Delegada para las Finanzas Criminales, se pudo acreditar que el mencionado inmueble sería propiedad de Monsalve. Sin embargo, se evidenció que la titularidad del predio estaría en cabeza de familiares del procesado, con el fin de, presuntamente, evadir la acción de la administración de justicia.

Cortesía Fiscalía General

Igualmente, se determinó que según el perfil financiero, Monsalve y las titulares no tenían la capacidad económica legal para adquirir la propiedad de un bien, que para el momento de la aparente negociación, es decir en 2016, estaba avaluado en $454′090.783, por lo que su incremento patrimonial sólo se justifica, al parecer, por actividades delictivas, ya sea anteriores a su reclusión o concomitantes a ella.

Monsalve está privado de la libertad en centro carcelario desde 2008, cumpliendo una sentencia condenatoria por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Los posibles orígenes de la finca de Monsalve

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve señaló a la familia del expresidente Álvaro Uribe de participar en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en la hacienda Guacharacas, y fue en parte por él, que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el líder político por presunta manipulación de testigos.

La declaraciones de Monsalve han sido tachadas de mentirosas entre el uribismo, que además sostiene que alguien le estuvo pagando al exparamilitar para dar esas declaraciones.

Uno de los compañeros de reclusión de Monsalve, Enrique Pardo Hasche, fue uno de los primeros en referirse a una finca que le habrían regalado a Monsalve, según afirmaciones hechas a la periodista Salud Hernández-Mora.

Cortesía Fiscalía General

“(Diego) Cadena nunca le ofreció dinero. A Monsalve le dieron plata para la familia. A Monsalve le regalaron una finca. Yo conozco gente pudiente, pero jamás me han regalado finca. A él le dieron una finca para el papá y nadie ha ido a averiguar de dónde salió esa finca”, aseguró Hasche en una entrevista que concedió al programa El Ataque.

El interno, compañero de Monsalve, agregó en el programa de Semana: “Él me mostraba las fotos y decía de dónde se sacaba el café. Me mostraba las fotos de la casa de la finca. Y yo le pregunté dónde la sacó y me dijo que se le habían regalado. Eso fue por el año 2012, 2013, donde empezó a dar falsos testimonios contra Uribe” .

La Fiscalía General impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre la finca La Veranera, que sería de propiedad de Monsalve.