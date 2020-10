La Minga ya llegó a Bogotá: este lunes podría haber reunión con el Gobierno

A man standing on a bridge greets Colombian indigenous people as they travel to participate in a protest to ask the Colombian government for security in their territories and to stop massacres and murders of social leaders, during an indigenous meeting called "Minga" in Cundinamarca, Colombia October 18, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

La Minga Indígena llegó a Bogotá sobre el mediodía de este 18 de octubre en contraposición a los planes iniciales del pasado 15 de octubre, cuando abandonó la ciudad de Cali para movilizarse a la capital y exigirle al presidente Iván Duque que escuche sus peticiones durante un debate público. La razón: pensaban hospedarse esta noche en Soacha, pero el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, manifestó no contar con recursos para albergarlos.

Pese a “la invitación a que se dirijan a la capital omitiendo su parada aquí" hecha por Saldarriaga, la Minga se reunió, con las Madres de Falsos Positivos de Soacha y organizaciones sociales del municipio.

Cerca del mediodía como lo dijo Darío Tote, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tomaron camino por la autopista Sur y luego, por la carrera 30 para dirigirse al Palacio de los Deportes de Bogotá, en inmediaciones del parque Simón Bolívar, donde se albergarán esta semana.





Además de lavamanos móviles, se dispusieron baterías sanitarias, carrotanques con agua potable y consultorios médicos. Foto: Alcaldía de Bogotá

El complejo deportivo, previsto para hasta 7.500 personas, cuenta ya con carpas, baterías sanitarias, lavamanos portátiles, duchas, tres carrotanques con agua potable, camas hospitalarias, ambulancias medicalizadas, consultorios médicos (ancestrales y de medicina occidental) e incluso un espacio con pruebas de covid-19, en caso de ser necesarias y de que las comunidades indígenas quieran someterse a ellas. Así lo comprobó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante medios de comunicación durante esta mañana.

“Aquí los recibimos con todo el respeto y la organización y logística digna para ellos y acorde a sus costumbres”, afirmó la mandataria de la ciudad.

La llegada de la Minga a la capital, sin embargo, aumentó las tensiones entre el Gobierno Nacional y el Distrito, debido a que, según la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el Ministerio de Interior, en cabeza de Alicia Arango, no quiso trabajar de manera conjunta con la ciudad para el recibimiento de los alrededor de 5.000 manifestantes.

“Nos parecía mejor recibir la minga de común acuerdo con el Gobierno Nacional como un gesto para aliviar tensiones. No quisieron. No hay problema. Bogotá se encargará, los recibirá y, como siempre, acordará con las organizaciones sociales las garantías para la movilización pacífica”, publicó la alcaldesa en su cuenta en Twitter.

Claudia López cuestionó al Ministerio de Interior por no contribuir con el recibimiento de la Minga Indígena.

En respuesta a la alcaldesa, quien además cuestionó al presidente Iván Duque por no asistir a Cali para dialogar con la Minga, en lugar de que esta se desplace a Bogotá, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió que lo busca López es evadir su responsabilidad ante la llega de los manifestantes a la capital. Así lo afirmó para EL TIEMPO este domingo, en una entrevista realizada por Yamid Amat.

"Corrijo una vez más a la alcaldesa: el gobierno Duque se ha reunido desde 2019 con la minga y sí cumplimos con más del 80 por ciento de los compromisos. Quizá por sus días de descanso la alcaldesa no se enteró que desde el domingo llegó la mitad del gabinete del Gobierno Nacional a continuar el diálogo y mostrar resultados. Ojalá su comentario no sea nuevamente para evadir la responsabilidad de control sanitario que debe activar ante aglomeraciones, porque, como ella dice, “la matemática del covid no falla”, afirmó Molano.

Hoy, previo a la llegada de la Minga, la alcaldesa de nuevo aprovechó para invitar al Gobierno a escuchar a la ciudadanía y a la Minga.

“Con todo respeto invito al Gobierno Nacional a que solucione los conflicto que tiene con la ciudadanía y con La Minga. Colombia necesita soluciones de fondo para que se respete la vida”, manifestó la alcaldesa, agregando que no entiende cómo el Centro Democrático estigmatiza la movilización social de quienes exigen el derecho a la vida, aun cuando “promovió las protestas por la libertad de un presidiario”.

‘A la Minga lo acompañarán los gestores de convivencia, no el ESMAD’

La noche de ayer Caracol Radio tituló en una de sus noticias: “Esmad acompañará a La Minga para que la Policía haga presencia en barrios”, hecho que generó reacciones en algunos sectores políticos, en especial en las redes sociales y frente al que el senador Gustavo Petro se pronunció.

“Esto sí es el colmo del oportunismo. Enviar el Esmad a la minga y presentarlo de buenas maneras. El Esmad solo es la última opción y se utiliza cuando estalla la violencia. La minga es pacífica”, fue lo que manifestó el senador Twitter.

No obstante, la alcaldesa desmintió lo dicho por el medio y afirmó que a la minga, como a todas las manifestaciones sociales, la acompañarán los gestores de convivencia y no el ESMAD. Lo hizo en Twitter y lo ratificó durante la rueda de prensa en el Palacio de los Deportes.

“Que los acompañara el ESMAD sería irrespetuoso, además de innecesario. Es Falso que los va a acompañar. A la Minga los acompañará la Guardia Indígena y los gestores de convivencia del Distrito”, afirmó Claudia López.

Defensor del Pueblo mediará para posible reunión entre minga y Gobierno

Después de que este jueves, 15 de octubre, la minga indígena empezó su recorrido con destino a la capital colombiana, la Defensoría del Pueblo se ofreció a abogar por “espacios para el encuentro” entre el presidente de la República y los representantes de la minga indígena social.

Esta gestión se adelantó el pasado 17 de octubre, cuando el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió con los líderes de la minga indígena en Fusagasugá, Cundinamarca, para encontrar una alternativa de diálogo con el Gobierno Nacional.

Este domingo llegó la minga indígena a Bogotá en disposición de diálogo con el Gobierno de Iván Duque, entre tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que se reunió en horas de la mañana con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, la ministra del interior, Alicia Arango y el ministro de salud, Fernando Ruiz, para saber cuál es el mensaje que quiere expresar la minga y establecer posibles vías de diálogo.

De la reunión de este domingo, Ceballos comunicó que el Gobierno sigue en posición de diálogo: “El Gobierno Nacional reitera que ha sido y seguirá siendo respetuoso a un diálogo abierto y a un diálogo constructivo”.

Además, el funcionario pidió información sobre los resultados de las mil pruebas de Covid-19 que hizo el Ministerio de Salud a los integrantes de la minga:

“Que la minga y sus organizadores le cuenten al país cuál es el estado de salud de quienes participan en ella. Queremos saber si las mil pruebas que suministró el Ministerio de Salud a la minga se hicieron y cuál fue su resultado”, demandó Ceballos.

Por otro lado, recalcó la importancia de la prudencia y la sensatez, así como también hizo un llamado para que no se llegue al uso de las vías de hecho durante la manifestación.

“No a las vías de hecho. Lo más importante es que la movilización se haga de manera pacífica”, enfatizó el alto comisionado para la paz.

De igual forma Ceballos no cerró las puertas para una posible reunión entre el Gobierno y la minga, pero respetándose los condicionamientos de la pandemia.

“El Gobierno Nacional respeta y respetará la interlocución pacífica y la interlocución respetuosa de la Constitución y de la ley”, aseguró el Comisionado.