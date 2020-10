Una apuesta por la confianza y la reinvención: así avanza la reactivación del turismo en Colombia

Las cabañas de Kofán fueron especialmente diseñadas para representar cómo vive la comunidad indígena y campesina en las riveras de los ríos del Putumayo. Foto: Cortesía del CentroEcoturístico Kofán.

Por Daniela Gallo:

La vereda de Aguasnegras, en Puerto Asís, Putumayo se alza en medio de la selva, rodeada de cultivos de guaraná o asaí, y acompañada de monos nocturnos y loros, maravillas naturales amazónicas que cercan el lugar. En medio de esta escena natural se encuentra el Centro Ecoturístico Kofán, un alojamiento rural de seis estancias que desde hace cinco años es operado por Ángela Chapal y su familia. Lleva más de cinco meses cerrado . Este es el caso de miles de hospedajes en el país que debieron hacerle frente a la recesión del turismo a causa de la emergencia sanitaria mundial provocada por el Covid-19.

“Cuando empezó la pandemia, inmediatamente cerramos, estuvimos en aislamiento total, por ende, solo quedamos dos empleados aquí (de 17 que habían), la persona de mantenimiento y yo , no teníamos más porque no nos llegaban ingresos de ninguna parte, así que tocó usar nuestros ahorros, y nos endeudamos porque no había cómo sostener el lugar . Fueron cinco meses muy duros”, contó Chapal.

Antes de la emergencia sanitaria, la actividad que más destacaba al Centroecoturístico era el avistamiento de primates, sin embargo, también trabajaban el agroturismo, pues en asociación con los lugareños tienen una ruta turística por varias fincas donde los turistas pueden ver los cultivos de frutos amazónicos, como el asaí, el guaraná o el copoazú, y además comprarlos, ya sea en su estado original, o en helados, mermeladas o postres.

En Kofán hay un sendero especializado para poder ver a los monos nativos del lugar. Foto: Cortesía del CentroEcoturístico Kofán.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló que el segundo trimestre de 2020 fue el que mayor impacto tuvo en el turismo, pues provocó una baja del 34%, y para junio, el ingreso nacional hotelero permaneció en cifras rojas al bajar un 93,2% .

Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, le contó a Infobae que hubo regiones donde prácticamente la hotelería se cerró por completo, y por tanto, “los niveles de ocupación llegaron a estar casi en ceros”.

“ Por cada mes de cierre que tuvo la hotelería dejamos de facturar 1.2 billones de pesos , es decir, que estamos hablando de que las pérdidas por facturación ascienden a cerca de 6 billones de pesos, además de que se perdió el 31% en empleos, es decir, unos 34.600 empleos de los 110.000 mil que genera la hotelería ”, explicó Toro a este medio.

De acuerdo con Gustavo Toro, presidente de Cotelco, el sello Cotelco juntos contra el covid, ha sido una de las iniciativas más importantes del gremio, para respaldar a los hoteles que han incorporado de manera estricta sus protocolos de bioseguridad. Foto: Cortesía de Cotelco.

En el caso de la cadena de hoteles Dann Carlton, Claudia Valbuena, gerente general, cuenta que la cadena pasó de tener en funcionamiento 14 hoteles a solo 3, y que debido a la falta de ingresos tuvieron que hacer recortes en el personal, que a inicio de año a nivel de la cadena eran 1.000 empleados.

“ El año pasado tuvimos un crecimiento muy exitoso, la ocupación fue de un 60% a nivel de toda la cadena, es decir alrededor de 600 mil huéspedes, pero en cambio este año, luego de marzo lo ocupación no alcanzó ni el 1% ”, expuso Valbuena.

El hotel Dann Carlton Cartagena es el hotel que más ingresos y ocupación le ha generado a la cadena luego de su reapertura. Foto: Cortesía de Hoteles Dann Carlton.

Las agencias de viajes tampoco fueron ajenas al golpe que recibió el turismo este año. De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Agencias de Viajes de del Dane, en el segundo trimestre del año, las agencias presentaron una disminución de sus ingresos nominales en un 96% y una contracción de un 20% en personal ocupado.

“Efectivamente en la última encuesta que realizamos, que tiene fecha de cierre hasta agosto, la pérdida de nuestras agencias de viajes, solo en nuestro sector, fue de 3.5 billones de pesos, lo que obviamente fue un impacto, sobre todo porque en el sector de turismo tenemos alrededor del 20% de desempleo, hablando de las agencias de viaje esto equivale más o menos entre 10.000 mil a 12.000 mil puestos perdidos, más el número de personas suspendidas, cuya cifra no tenemos”, explicó para Infobae Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos, Anato.

Sin embargo, el cierre de las infraestructuras, la falta de recursos para administrar los hospedajes y las agencias, e inclusive la falta de personal, no es el mayor reto al que tendrían que enfrentarse los operadores turísticos. Hay que recuperar la confianza del viajero a la hora de recorrer el país.

Reinventando el turismo

Para el Viceministro de Turismo, Julián Guerrero, en el proceso de reactivación del sector, el objetivo principal que tienen el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, las agremiaciones turísticas y el sector en general, es recuperar la confianza de viajeros y consumidores para que demanden los productos y servicios del sector. Para ello, desde la entidad encabezaron una serie de acciones para facilitar su despegue, como los protocolos de bioseguridad, la promoción nacional e internacional, los alivios económicos y el fortalecimiento de la competitividad empresarial.

“La pandemia hay que verla no solo como un problema, sino también como una oportunidad. Hay que apuntarle a tener, no el mismo turismo que trabajábamos en enero, sino inclusive uno mejor , y ahí es donde los temas de calidad y sostenibilidad cobran una relevancia enorme”, asegura el viceministro para Infobae.

Para el viceministro Julián Guerrero, el reto más grande de la industria del turismo, es volver a generar a confianza en las personas de viajar. Foto: Cortesía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De hecho, Guerrero asegura que el consumidor preferirá Colombia a la hora de viajar, puesto que gracias a los atractivos turísticos del país se podrán realizar actividades de “turismo de naturaleza, de aventura, o de turismo rural, las cuales suponen un menor contacto entre los viajeros” debido a los espacios abiertos.

En ese sentido, uno de los objetivos principales del ministerio, fue realizar campañas de promoción nacional e internacional para incentivar el consumo. En el ministerio se puso en marcha la campaña “Colombia sin ti no es Colombia”, con la que se invitaba a las personas a viajar por el país y apoyar el turismo nacional; desde Anato, se realizó la campaña #Viajaseguro, en la cual invitaban a las personas a aplazar y no cancelar sus paquetes y servicios turísticos.

“En las ruedas de encadenamiento turístico que hemos tenido, estamos viendo paquetes diferenciados a otras zonas del país que luego de la pandemia se quieren incentivar mucho, los cuales son la Guajira, Guainia y Guaviare, destinos donde tienen estos productos de turismo, de naturaleza y de aventura , que además de tener contacto con las comunidades, da la oportunidad de conocer nuevos atractivos turísticos al aire libre”, explicó Paula Cortés.

Paula Cortés Calle, presidente de Anato, considera que uno de los factores que contribuirá a la reactivación del sector es la conectividad aérea internacional. Foto: Cortesía de Anato.

Por su parte, Toro explicó que una de las iniciativas que han llevado a cabo para la reactivación del sector hotelero fue la creación de hotelesencolombia.travel, una página web destinada a la promoción de hoteles colombianos , para promover las ventas y reactivación de la industria.

“Ya tenemos 100 hoteles en la plataforma de distintas regiones de Colombia y la idea es que se monten todos los que quieran hacer parte, es un medio autogestionable, es decir, las personas montan sus fotos, dan su información, etc, y pagan una pequeña retribución dependiendo de las reservas efectivas, es decir, no se paga sino se concretan las reservas, se paga en la medida que se hagan efectivas y que el huésped llegue al hotel.”, explicó Toro a Infobae al respecto de la iniciativa.

Ángela Chapal, gerente de Kofán, concuerda con el viceministro y con la directora de Anato, en que este tipo de turismo más enfocado a lo natural, a las comunidades, no solo le da seguridad al viajero, sino que también le permite al turista conocer y entender culturas y territorios.

“ Mi abuelo era indígena Kofán, y por eso decidimos nombrar el CentroEcoturístico así, para exaltar nuestras raíces indígenas, para que la gente viniera y conociera lo lindo del territorio, su gastronomía, sus costumbres, y para que dejaran de estigmatizar la zona por la época de violencia que tuvo que atravesar”, relató Ángela.

Piscina del Centroecoturístico. Foto: Cortesía del Centroecoturístico Kofán.

Antes de la pandemia, el centro recibía alrededor de 300 personas al mes, ahora, luego de su reactivación el primero de septiembre, su ocupación cerró en 100 personas , y aunque es una cifra baja, Ángela cree que la emergencia sanitaria, más que ser un reto, fue una oportunidad que le permitió a ella y a su equipo capacitarse y poner a disposición de sus huéspedes nuevos servicios.

Otro avance importante en cuanto a la reactivación fueron los alivios y ayudas económicas que brindó el Ministerio de Turismo, como la suspensión del pago de renta, del IVA, garantías al 90% para el capital de trabajo, periodo de gracia de mínimo un año y plazo del pago para créditos de hasta cinco años.

“Recientemente sacamos una línea nueva a través de impulsa y Bancóldex también para créditos de hasta 200 millones de pesos para capital de trabajo con unas tasas preferenciales y unos periodos de gracia más altos.”, enfatizó el viceministro.

Adaptarse es clave

Andrés Rivera, gerente y dueño del hotel River Inn, un hospedaje ubicado en la zona de Quinta Paredes en Bogotá, cuenta que por algunos meses debió adaptar su negocio para seguir recibiendo ingresos, pues aunque accedió a la ayuda del PAES y del subsidio de prima, “ estos alivios económicos aunque son una gran ayuda, el 40% de un salario mínimo no equilibraban todo, pues aunque no seguíamos pagando el 100% del salario de los empleados, sí estábamos pagándoles por días de trabajo y además teníamos deudas del mantenimiento del hotel que se fueron acumulando con los meses.”, explicó Rivera.

Por eso, cuenta que durante los meses de abril, mayo, junio y julio, como los moteles estaban cerrados, las parejas empezaron a acercarse al Rivera Inn preguntando sí prestaban servicio por horas.

El hotel pasó de vender 370 noches en enero, a 44 noches en abril. Foto: Cortesía del hotel Rivera Inn.

“Vimos una oportunidad, una alternativa, así que debimos adaptarnos a lo que los moteles hacen, preparar decoraciones para aniversarios, cumpleaños y hacer cenas , las personas se motivaban a ir porque veían que ofrecíamos alojamientos desde $40.000 mil hasta $50.000 mil pesos, tarifas muy similares a las que tienen los moteles”, relató Rivera.

Luego de la reactivación del sector en septiembre, Rivera cuenta que esta tendencia en su hotel de alquilar habitaciones por horas fue disminuyendo, aunque no desapareció del todo, y paulatinamente sus huéspedes frecuentes fueron retornando.

A los hoteles Dann Carlton les sucedió lo mismo, debieron adaptarse a la situación y repensar los servicios que ofrecían. Así lo cuenta Claudia Valbuena, su gerente general, quien le dijo a Infobae que los hoteles debieron apelar a la creatividad y ofrecer servicios como domicilios de su restaurante, panadería y prestar servicio de lavandería. También, cuenta que fueron la primera cadena de hoteles en implementar el sistema de hotel office.

“Básicamente es vender la habitación como una oficina por hora, y una persona que tenga hijos, o que quiera tener una reunión más tranquila puede alquilar la habitación por un tiempo específico, ya sea por 4 u 8 horas, o por 2 días y se le brindan todo tipo de servicios comida, lavandería, etc ”, explicó la gerente general de Hoteles Dann Carlton.

El hotel de Cartagena es el que más ocupación ha tenido de la cadena. Para el mes de septiembre hubo una ocupación del 6%, es decir, 189 habitaciones. Foto: Cortesía Hoteles Dann Carlton.

Además, Valbuena señaló que en este proceso de adaptación, la cadena le permitió a las personas que venían de vuelos humanitarios pasar su cuarentena en los hoteles, y también, hicieron parte del proyecto ‘Por los que nos cuidan’, un programa que permitía a los profesionales de la salud acceder a infraestructura del sector hotelero para hospedarse, alimentarse, hacer uso de la lavandería, e incluso descansar entre cada turno.

“Nos tocó cambiar de mentalidad, innovar y mirar otros públicos objetivos, hay que saber que no hay nada para siempre, y algo que nos enseñó esto es que hay que reaccionar rápido”, reflexionó al respecto Valbuena.

En este momento, aunque la ocupación de los Hoteles Dann Carlton a nivel global para septiembre no superó el 6%, y el hotel que más movimiento les ha registrado es el de Cartagena, con un 6% de ocupación, es decir un promedio de 100 turistas en el mes , Valbuena espera que las cifras mejoren paulatinamente, y que ya para el próximo año puedan llegar al 50% de su ocupación regular.

Otra de las actividades de los hoteles para su reactivación es poder hacer eventos al aire libre. En la foto la piscina del hotel Dann en Cartagena. Foto: Cortesía Hoteles Dann Carlon.

Gustavo Toro, director de Cotelco, espera que este año el sector hotelero pueda cerrar con al menos entre un 20 y 25% de ocupación y que, aunque sabe que la reactivación será lenta, espera que para 2022 la industria turística vuelva a registrar las cifras que había antes de la pandemia.

Al respecto, Paula Cortés, directora de Anato, dice que será la conectividad internacional, la que permitirá el crecimiento de las agencias , pues es el segmento internacional el que más ayuda a que este sector se mantenga a flote. En cuanto a las ventas de las agencias, espera que “se puede finalizar el año con un 40% o 50% de incremento”.

Por su parte, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo en su línea para poner a flote el sector, radicó ante el Congreso el mes pasado, el proyecto de ley que modifica la ley general del turismo, una iniciativa con la que se espera fomentar la competitividad del sector.

“El proyecto incluye varias medidas de reactivación, una de ellas es el mantenimiento por todo el 2021 de la exención del cobro de la sobrebase a la energía , el cual representa un costo importante para sectores como los hoteles o los parques temáticos. También proponemos que se establezca de manera permanente la reducción del IVA del 19 al 5 % de de los tiquetes áereos , los paquetes turísticos y demás”, explicó el viceministro de turismo Julián Guerrero.

¿Piensa viajar a Colombia? Estos son puntos clave para tener en cuenta:

Los viajeros que lleguen al país deben presentar su prueba PCR negativa, la cual debe haberse realizado con 96 horas de antelación, para poder ingresar.