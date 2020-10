“Pusieron en riesgo a mi familia”: youtuber Ami Rodríguez desmintió que gane $900 millones al mes

(@amirodriguezz)

Ami Rodríguez es el youtuber más exitoso de Colombia. En su canal tiene más 11 millones de suscriptores y en redes sociales como Instagram también suma millones de seguidores.

El pasado 15 de septiembre, ‘Top Dollar Financial Insights’ un medio especializado en finanzas personales, publicó una lista de los ingresos de diferentes youtubers en diferentes países del mundo y allí aparecía el influencer colombiano.

Según esa información, que luego fue compartida por otros medios como El Tiempo, señalaba que, en Colombia, Ami Rodríguez era el youtuber mejor pago con alrededor de 12 millones de visualizaciones en sus videos más exitosos.

El portal señaló que Ami genera en promedio más de 243 mil dólares al mes, aproximadamente 900 millones de pesos .

La noticia, que fue compartida por redes sociales, generó una ola de reacciones por la escandalosa suma.

"Es totalmente falso”: Ami Rodríguez desmiente que gane $900 millones al mes

Días después del revuelo causado, el youtuber decidió hacer un video en el que desmintió la noticia y cuestionó a los medios de comunicación que publicaron esa lista sin preguntarle directamente, cuánto ganaba al mes por su contenido.

“Decir que me gano 900 millones al mes es descabellado”, dijo Ami. Así mismo, explicó que no es posible que él facture más que la artista colombiana Shakira o el mismo presidente Iván Duque, que gana unos 30 millones de pesos.

“Ojalá yo ganara ese dinero mensualmente, pero no es así ¿Ustedes creen que este ser gana más dinero que Shakira mensualmente?, ¿Ustedes de verdad creen que yo gano más dinero que el presidente?, ¿A quién se le puede pasar eso por la cabeza?", expuso el youtuber.

También dijo que si ganara esa cantidad de dinero, “viviría en una mansión con piscina y un parque de diversiones. Y obviamente mi familia no viviría en arriendo, porque también les compraría una mansión para que pudieran vivir”.

Y agregó, " si ganara 900 millones mensualmente le diría a mi familia que no trabaje, yo los mantendría para siempre. Les devolvería todo lo que hicieron por mí por tantos años, porque mis abuelitos y mi mamá lucharon muchísimo para pagar mis estudios en la universidad y para salir adelante. Pero no, no gano más dinero que el presidente y tampoco gano más dinero que Shakira”.

“Pusieron en riesgo a mi familia y a mí”: Ami Rodríguez

El youtuber además dijo que con esa información pusieron en riesgo su integridad y la de su familia.

“Pusieron en riesgo a mi familia y a mí diciendo cuánto supuestamente yo ganaba. Imagínense que alguien crea que yo sí me gano 900 millones de pesos mensuales. Van a decir como: ‘él gana mucho dinero y lo podemos secuestrar’. Eso no me pareció tan divertido de la información que pusieron los medios de comunicación porque pusieron en riesgo a mi familia con algo falso”.

Ami Rodríguez es un youtuber nacido en Bogotá, su contenido como sketches, parodias y retos va dirigido a niños y adolescentes.