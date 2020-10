“Necesitas ser más sensual”: Danna García contó su impactante historia de acoso sexual en Hollywood

Danna García es hoy en día una de las actrices de telenovela más consagradas dentro del público latinoamericano, su carrera está marcada por grandes éxitos pero también por malas experiencias, como el impactante episodio de acoso sexual que hasta hoy se atrevió a confesar.

Según el testimonio que le dio la protagonista de Pasión de gavilanes, a Jomari Goyso en el programa Sal y pimienta de Univisión, la actriz fue acosada por un famoso director (de quien aún se desconoce su identidad) cuando hizo su paso por Hollywood.

García, quien recientemente sufrió de COVID-19, siguió relatando la impactante historia al presentador:

“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con [un famoso actor] y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, contó la artista.