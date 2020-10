Fernando Gaviria se refirió a su caída en la etapa 10 del Giro de Italia

29/07/2020 El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) gana la segunda etapa de la Vuelta ciclista a Burgos de 2020 CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA BURGOS DEPORTES BETTINIPHOTO

Siguen los problemas en el Giro de Italia, esta vez el afectado fue el colombianos Fernando Gaviria, quien sufrió una dura caída en la etapa 10, de este martes 13 de octubre, entre Lanciano y Tortoreto, luego de 177 kilómetros.

Aunque no se han dado detalles del accidente, el ciclista cafetero salió con varios golpes y algunos raspones en el muslo izquierdo por lo que tuvo que pedir ayuda faltando solo 87 kilómetros de la meta.

Gaviria, quien ocupa la posición 128 a 1:59:48 del líder, el portugués Joao Almeida, no ha podido encontrar una victoria en la actual edición de Giro de Italia, pues no ha derrotado a sus rivales directos en los sprintis de las primeras 10 etapas de la carrera, recoge Marca Colombia en su edición digital. Cabe recordar que Gaviria ha mostrado algunas buenas actuaciones en la carrera italiana, al meterse en el top 10 de la etapa 8.

Este accidente, daña los planes de UAE Team que empezaba a mostrar su mejor versión dentro del Giro. Ahora, hay que esperar el parte médico para saber que afectaciones de salud podría tener el colombiano luego de su accidente.

El propio Gaviria se refirió a la caída, que lo hizo llegar a 21 minutos y 52 segundos del ganador de la jornada, el eslovaco Peter Sagan. Aseguró que está adolorido y lamenta lo sucedido, pues estaba recuperando su nivel deportivo.

“Estoy un poco adolorido en el codo, la caída fue en la primera bajada, se me resbaló un poco la bici y no pude hacer nada”, contó Fernando Gaviria. “No pude evitarlo. Me caí, pero no creo que tenga consecuencias delicadas. Vamos a ver qué dicen los exámenes de los médicos (…) Venía recuperando el nivel. Me estaba sintiendo bien, pero ahora debo saber qué pasó con la caída”.

Gaviria, de 26 años, insistió que “espera estar bien” para la próxima etapa, que tiene un perfil para velocistas y que podría darle su primera victoria dentro de la carrera.

Gaviria habló también de los contagios por coronavirus de algunos ciclistas entre los que se encuentran Michael Matthews del Sunweb y Kruijswijk del Jumbo Visma, así como de cuatro miembros del staff del Mitchelton Scott, otro del AG2R La Mondiale y otro del Ineos Grenadiers.

“Es una noticia complicada, pero sabíamos que iba a ser así porque estamos en un momento difícil y creo que imposible controlar todo lo del virus, pero hay que seguir adelante con los protocolos e ir cambiando sobre la marcha”.

Cabe recordar que el paisa fue uno de los primeros deportistas en dar positivo para coronavirus, cuando disputaba el Tour de los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2020, por lo que duro más tres semanas en cuarentena, antes de poder regresar en un vuelo humanitario desde EAU a Colombia.

Tres semanas después de su llegada les contó a sus seguidores sobre la enfermedad y lo duro que fue para el tener que convivir con este nuevo virus.

“El coronavirus creíamos que era un juego, pero no. A mí me dio y pasé algunos días de angustia. Pero bueno, he podido regresar a casa. Estoy tranquilo, aliviado, iniciando entrenamientos, entrenamientos desde casa”, expresó el ciclista en un video publicado en sus redes sociales.

Gaviria ganó en 2018 dos etapas del Tour de Francia y en 2017 cuatro del Giro de Italia.