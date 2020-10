Las bodas de oro de la gesta de ‘Cochise’ Rodríguez

Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez. Foto de Comité Olímpico Colombiano.

El 7 de octubre de 1970, Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez pedaleó durante 60 minutos en la pista del velódromo Agustín Melgar, de Ciudad de México, para romper la marca que había impuesto, el año anterior, Mogens Frey Jensen. El colombiano finalizó extenuado, con tres kilos menos encima, pero con la satisfacción del deber cumplido, completó 47 kilómetros, 563 metros y 24 centímetros, superando al ciclista danés por 39 metros y 45 centímetros, y se convirtió en leyenda.

El antioqueño hizo historia montado en su bicicleta de la marca italiana Poliagy, la que siempre utilizó en los eventos de pista en los que participó. En sus planes estaba intentar la hazaña con una especial para persecutores que había comprado en Milán, luego de competir en el mundial de Leicester; sin embargo, en el camino rumbo a México, el ‘caballito de acero’ se extravió en la escala en Nueva York y las autoridades nunca le dieron una respuesta.

Olvidó la pena por la ‘cicla’ entrenando para la prueba, una rutina exigente que recordó en nota para El Colombiano. “Pasamos 12 días preparándonos. Hacía trabajos detrás de una moto, tanto en velódromo como en autódromo; dormía bien, sin tener distracciones. La alimentación era muy saludable, comía carne a medio asar, pescado, sopa de verduras y muy pocas grasas”.

El desafío le exigió concentración y un ritmo parejo para tener cadencia moderada y aguantar los 60 minutos; en medio del reto pensó en tirar la toalla, pero llegó un segundo aire gracias a las voces de aliento que provenían de los aficionados que se acercaron a verlo, como lo confesó en una entrevista que le hizo el periodista Mauricio Silva Guzmán. “A mitad de la prueba me sentí cansado, pensé que me iba a retirar, me sentí perdido, pero unos niños me animaron, gritaron mi nombre, y eso me hizo retomar las fuerzas para terminar”.

Rodríguez logró un triunfo que no se había atrevido a conquistar antes, ya que el tiempo máximo que pasaba subido sobre la bicicleta, a un paso fuerte, era de media hora. Una vez tuvo el récord, tampoco intentó romperlo nuevamente; se quedó con la satisfacción de poner al país en el foco a nivel deportivo.

“Esa hazaña sirvió para que el deportista colombiano, no solo el ciclista, se motivara a luchar por cosas grandes, para que entendiera que sí se podía hacer la diferencia en el ámbito internacional. Entonces, fue la entrada a muchas más conquistas. Incluso me llené de mucha más confianza y al año siguiente fui campeón mundial. Me siento feliz de abrir caminos para los pedalistas del país. Con mi récord demostré que el colombiano sí podía escalar alto”, destacó el legendario pedalista en la conversación con El Colombiano.

‘Cochise’ escribió una historia de gloria en pedales. Entre sus triunfos están las cuatro coronas en la Vuelta a Colombia, tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos y las dos etapas que consiguió en el Giro de Italia, en 1973 y 1975. Martín Emilio Rodríguez compitió por primera vez a los 15 años en un recorrido que inició en Medellín, pasó por Barbosa y finalizó en la capital de Antioquia, y estableció el récord de la hora el 7 de octubre, 50 años atrás, en Ciudad de México.